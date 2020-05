Flatterband und Gewichte stemmen

Homeoffice und geschlossene Sporthallen haben für so manches Extra-Kilo auf der Waage gesorgt. Doch zum Glück sind seit gut zwei Wochen die Fitnessstudios im Land wieder geöffnet. Doch wie trainiert es sich bei all den Hygienevorschriften?

von Julia Voigt

30. Mai 2020, 16:21 Uhr

Zugegeben, ich bin jetzt nicht unbedingt eine leidenschaftliche Mucki-Buden-Gängerin, aber ab und an zieht es mich dann doch ins heimische Fitnessstudio. Schließlich zahlt man brav monatlichen Mitgliedsbeitrag und außerdem gibt es an der Bar buntes Fitnesswasser „all you can drink“. Doch gut zwei Monate blieben nun auch hier die Türen fest verschlossen, und das ausgerechnet zu Schmuddelwetter-Zeiten. Pause für Laufband, Stepper, Hanteln & Co.

Corona kam, und mit dem Virus bei so manchen Zeitgenossen die Corona-Plauze. Homeoffice mit unmittelbarer Kühlschrank-Nähe, verschlossene Hallenbäder und Sportpause bescherten einigen von uns ein paar Kilos mehr auf den Hüften. Während die ersten Lockerungen für ein erstes Aufatmen sorgen, sitzt die Jeans schon längst nicht mehr locker. Seit dem 18. Mai dürfen nun in Schleswig-Holstein* die Fitnessstudios wieder öffnen – unter Einhaltung aller Hygienevorschriften. Wie diese konkret aussehen? Ergometer mit Mund-Nasen-Bedeckung? Da fällt man ja vom Hocker, bevor die ersten imaginären 500 Meter abgestrampelt sind. Sei es, wie es will: Sportsachen gepackt, den Chip fürs Drehkreuz aus den Tiefen der Schublade gefischt und los.

Die Mitarbeiter haben die letzten Wochen genutzt und für einen frischen Anstrich in meinem Studio gesorgt. Sieht ganz anders aus als vor der Schließung. Schon am Eingang hängt ein Plakat mit „Corona Trainingsregeln“. Die schon obligatorischen 1,5 Meter Abstand müssen eingehalten werden sowie vor und nach dem Training das Händewaschen. Soweit ist alles klar. Ein Mund-Nasen-Schutz ist dringend empfohlen, aber nicht vorgeschrieben. Ah so!? Ich frage bei der jungen Dame hinterm Tresen nach. „Das Tragen einer Maske muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn einer deswegen Atemnot bekommt und umfällt, können wir keine Verantwortung dafür übernehmen“ sagt sie.

Noch bevor man sich einloggen kann, steht schon der erste Hand-Desinfektions-Ständer mit der Aufschrift „Gib Corona keine Chance“ parat. Auch jedes Gerät soll nach dem Training vom Nutzer selbst desinfiziert werden. „Unsere Mitarbeiter auf der Fläche reinigen und desinfizieren jede Stunde die Geräte und Kontaktstellen, wie das Geländer und die Türklinken“, erklärt Studioleiter Stefan Brela.

Der Umkleideraum erinnert ein wenig an eine Baustelle. Mit rotweißem Flatterband wurden die Duschen abgesperrt und auch die meisten Schränke sind zugeklebt worden. Nur wenige stehen noch zur Verfügung. „Am besten kommt man schon in Trainingsklamotten“, sagt Stefan.

Der Raum, in dem normalerweise im Bauch-Beine-Po-Fernkurs auf roten Gummimatten rumgerutscht wird, ist menschenleer. „Es findet eine bestimmte Auswahl an Kursen statt, die kein hochintensives Training beinhalten“ heißt es. Auf dem Fußboden sind Aufkleber mit Abstands-Bitten aufgebracht worden. Ziemlich trist ist es ebenso im Spinning-Raum. Wo sich sonst ein Stahlross nach dem anderen aufreiht, stehen heute gerade einmal vier Räder im weitem Abstand voneinander verteilt. Auch die virtuellen Trainer Astrid und Tom, die für gewöhnlich vom Monitor aus zu schweißtreibenden Höchstleistungen anspornen, sind in den Corona-Zwangsurlaub geschickt worden. Den schwarzen Bildschirm ziert nur ein DIN-A4-Blatt mit einer kurzen Entschuldigung. Es soll so vermieden werden, dass sich zu viele Mitglieder zur selben Zeit hier aufhalten. Einsam und leise pedalerie ich vor mich hin und versuche probeweise meine von Hand gemachte Maske vor Mund und Nase zu ziehen. Schon nach zehn Minuten wird mir nicht nur langweilig, sondern auch leicht schwindlig. Zu viel Kohlendioxid, zu wenig Sauerstoff. Ich lasse meine geplante Radtour sausen und mach mich an die Hanteln.

Sämtliche Geräte stehen weiter auseinander als sonst. Dass sie verschoben wurden, belegen die Kratzspuren auf dem Fußboden. Stationen, an denen gleich mehrere trainieren könnten, sind teilweise mit rotem Signalband beklebt worden. „Wir haben vor allem die Geräte rausgenommen, die besonders stark frequentiert sind“, erklärt der Studioleiter. Viel los ist an diesem Abend nicht. Die Schutzmaßnahmen lassen nur eine bestimmte Anzahl an Mitgliedern gleichzeitig trainieren. „Wir haben jetzt schönes Wetter, da kommen ohnehin weniger als im Winter“, relativiert die Leitung den Ist-Zustand.

Einige Mitglieder tragen ihre Masken, andere nicht. Ich gebe ihr noch eine Chance und gehe damit aufs Laufband. Wieder wird mir schon nach wenigen Minuten schummrig und ich muss einen Gang runterschalten. Lange halte ich das nicht aus und auch mein Kopf schaltet sich dazu: Das kann nicht gesund sein. Ebenso das Trinken aus der Plastikflasche erfordert Geschick.

Ein paar Übungen schaffe ich an diesem Abend noch und anstatt wie vorher hier und da einmal eine Pause für einen kurzen Schnack mit anderen Trainierenden einzulegen, wird das Programm stramm durchgezogen.

Die meisten Mitglieder gehen sich aus dem Weg oder rufen sich aus der Ferne nur ein kurzes Hallo zu. Doch Stefan Brela bekommt kaum Mecker zu hören. „Die meisten haben Verständnis für die Einschränkungen. Schließlich ist die Alternative dazu ein komplett geschlossenes Studio“, sagt er. ●



* Seit Mittwoch, 27. Mai, dürfen sich ebenso unsere Nachbarn in Hamburg über wiedereröffnete Fitnessstudios freuen – auch hier darf nur unter strengen Hygienevorschriften trainiert werden.