Flächen für Blühwiesen gesucht

Naturfreunde helfen Menschen, die insektenfreundliche Pflanzen aussäen wollen / Alter Sportplatz in Haseldorf wird bunt

von Tobias Thieme

02. März 2020, 17:18 Uhr

Pinneberg | Monokulturen auf deutschen Äckern und das damit verbundene Insektensterben sind inzwischen ein großes Thema. Das Bündnis für Natur in Dorf und Stadt (BNDS) sucht jetzt nach Menschen, die Blühwiesen anlegen wollen. Sie können Flächen zur Verfügung stellen. Das Bündnis gibt Tipps und organisiert eine Saatmischung, die von heimischen Pflanzen stammt.

Die Idee stammt vom Naturschutztag 2017 in Neumünster. Zahlreiche Vertreter aus dem Ehrenamt, der Politik und der Wissenschaft diskutierten dort über Naturschutzfragen. „Menschen aus Schleswig-Holstein haben dort Beispiele für gelungene Blühwiesen präsentiert, mit denen sie dem Insekten- und Vogelschwund begegnen wollen. Wir haben sofort gedacht: Da müssen wir ran“, sagt der Halstenbeker Rainer Naujox von den Naturfreunden Pinneberg, die sich an dem Bündnis beteiligen. Mit dabei sind auch der BUND, der Nabu, Imker, eine Umweltpädagogin, ein Landwirt und Privatleute. Finanziell unterstützt wird das Bündnis vom Kreis, der für zwei Jahre jeweils 8500 Euro bereitstellt.

Und wer kann mitmachen? „Jeder“, sagt Naujox. „Wir wollen Bürger motivieren, selbst auf kleinen Flächen wie in Balkonkästen eine blühende Pracht anzulegen.“ Für Kurt Schindler aus Heidgraben, ebenfalls von den Naturfreunden, ist wichtig, das Thema in der Diskussion zu halten: „Früher war die Autoscheibe nach einer Fahrt voller toter Insekten. Heute fahren Sie drei bis vier Tage herum und haben nur ein paar Kleckse. Diejenigen, die das nicht anders kennen, finden sich damit ab.“

Doch warum sind Blühwiesen so wichtig? Sie bieten zahlreichen Insektenarten Nahrung, Unterschlupf und die Möglichkeit zu überwintern. Die Insekten sind nicht nur als Bestäuber wichtig für ein Biotop im Gleichgewicht. Sie bestäuben auch die Kulturpflanzen der Menschen. Somit sind sie ein Wirtschaftsfaktor. Außerdem sind sie überlebenswichtige Beutetiere, etwa für Vögel. Somit hängen Vogel- und Insektenschwund häufig zusammen. Insekten sind Schädligsbekämpfer und somit ein natürlicher Pflanzenschutz.Sie fördern die Humusbildung. Und Blühwiesen sind in den Augen vieler Menschen schlicht und ergreifend schön. Sie dienen damit auch der Naherholung.

Wer mitmachen möchte, geht keine Verpflichtungen ein. „Natürlich ist es gut, wenn Flächen langfristig zur Verfügung stehen. Aber wir schließen keine Pachtverträge oder anderen juristischen Verbindlichkeiten ab“, sagt Naujox. Das Blühwiesen-Projekt basiere auf Vertrauen und Freiwilligkeit.

Der größte Aufwand ist im ersten Jahr zu bewältigen. Der Boden muss umgebrochen, die Saat ausgebracht und anschließend, etwa mit einer Walze, angedrückt werden. Im Anschluss muss lediglich gemäht werden, damit schnellwachsende Pflanzen den anderen nicht zu viel Licht nehmen. „Wenn es gut läuft, produzieren die Pflanzen genug Samen, sodass die Blühwiese ohne Eingriffe weiterbesteht“, sagt Naujox. Düngen müsse man nicht. „Ganz im Gegenteil: Die Pflanzen gedeihen eher auf nährstoffarmen Böden.“

Die Saat muss bis Ende Mai in den Boden, für Beratung und Vorbereitung des Bodens sind etwa sechs Wochen erforderlich. Interessierte sollten sich also bis Mitte April bei Rainer Naujox unter Telefon (04101) 34927 oder per E-Mail an naujox@naturfreunde-sh.de melden. Abgegeben wird die Saat gegen eine Spende. Zur Orientierung: Ein Kilo, mit dem 1000 Quadratmeter begrünt werden können, kostet im Einkauf etwa 100 Euro.

Einige größere Projekte stehen bereits auf der To-Do-Liste des Bündnisses für 2020. So soll der alte Sportplatz in Haseldorf zu einer etwa 6000 Quadratmeter großen Wildblumenwiese werden. Auf dem Gelände der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung (GAB) in Tornesch soll eine etwa 5000 Quadratmeter große Fläche auf Kummerfelder Gebiet bepflanzt werden. Dort stehen seit dem vergangenen Herbst bereits 70 Bäume auf einer Streuobstwiese. Die Stadtwerke Pinneberg wollen mit dem Bündnis Regenrückhaltebecken mit blühenden Pflanzen versehen. Und auch Privatleute stellen wieder Flächen bereit, einige davon bis zu 1000 Quadratmeter groß.