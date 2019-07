Fixpunkte für die Stabilität

Erneuter Umbruch bei Holstein Kiel – doch die Struktur im Team stimmt

von Oleg Strebos

27. Juli 2019, 10:54 Uhr

Kiel | Das dritte Jahr in Folge Zweitligist, das dritte Mal ist vieles neu bei Holstein Kiel. Der nördlichste Zweitligist hat einen erneuten Umbruch hinter sich. Mit André Schubert (zuletzt Braunschweig) ist ein neuer Trainer da, der Tim Walter (nach Stuttgart) abgelöst hat. Der Neue verspricht weiterhin offensiven Fußball. „Wir wollen ein paar Dinge verändern, aber so kompliziert ist Fußball nicht, dass wir plötzlich alles anders machen. Die beiden letzten Jahre war der Verein erfolgreich“, sagt der gerade 48 Jahre alt gewordene Coach.

Eine Platzierung als Ziel geben die Kieler nicht aus. „Wir wissen bis zum Ende der Transferperiode ja nicht einmal, wie die Mannschaften aussehen werden“, sagt Schubert und betont: „Die Liga ist mit vier gefühlten Erstligisten so stark wie noch nie.“ Realistisch dürfte es darum gehen, sich im einstelligen Tabellenbereich stets eine Distanz zu den Abstiegsplätzen zu bewahren. „Wir wollen defensiv stabiler stehen, vorne mehr Ballgewinne in gefährlichen Zonen haben und torgefährlicher und effektiver werden“, benennt der Trainer seine Ziele, an denen er auch gemessen werden will.

Grundlage für das Gelingen ist die Struktur im Team, die trotz der Abgänge der Leistungsträger Schindler (Köln), Kinsombi (HSV) und Karazor (Stuttgart) intakter scheint als noch ein Jahr zuvor. Dafür sorgt neben Sportchef Fabian Wohlgemuth, der auf den ersten Blick auch den zweiten Umbruch trotz einiger Investitionen in die Infrastruktur des Clubs gut meisterte, eine Achse um den neuen Kapitän Hauke Wahl und seine Stellvertreter Dominik Schmidt und Johannes van den Bergh. Das Trio bildet weiterhin das Gerüst der Viererkette, aus der nur der fest eingeplante Jannik Dehm (Schienbeinbruch) herausfällt. Im Mittelfeld sorgen Alexander Mühling, Jonas Meffert und der so frisch wie lange nicht wirkende Lee Jaesung für Halt und Wiedererkennungswert, vorne ist mit Janni Serra der beste Torschütze der Vorsaison ebenfalls noch dabei. „Wir haben einige Fixpunkte, die mit ihrer Erfahrung das Team führen“, erklärt Schubert. „Um sie herum sollen sich die jungen Spieler entwickeln. Dafür müssen wir ihnen auch Zeit geben.“

Insbesondere die derzeit zwölf Neuzugänge, von denen Emmanuel Iyoha (Düsseldorf), Finn Porath (HSV) und Phil Neumann (Ingolstadt) Startelfkandidaten für den heutigen Auftakt gegen Sandhausen (15.30 Uhr) sind, machen aus Holstein die derzeit jüngste Zweitliga-Mannschaft. Bislang 7000 verkaufte Dauerkarten zeigen, dass Kiel weiterhin Lust hat auf die „Störche“.