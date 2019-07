Fleckeby : Firma Roggensack hat neuen Inhaber

Mark Schreiber tritt die Nachfolge von Bernd Thies an.

von Gabriele Klitzke

04. Juli 2019, 08:42 Uhr

Fleckeby | Firmenname und Adresse sind geblieben, aber der Inhaber hat gewechselt. Am 1. Juli hat Mark Schreiber die Nachfolge von Bernd Thies angetreten und die Firma Helmut Roggensack, Heizung und Sanitär übernommen.

„Durch persönliche Kontakte – die ganze Famlie meiner Frau Sarah lebt in Fleckeby – sind wir darauf aufmerksam geworden, dass in näherer Zukunft die Firmennachfolge ein Thema sein würde. Wir sind ins Gespräch gekommen.“ Das war vor rund drei Jahren.

Kurz danach beendete Mark Schreiber seine Ausbildung zum Meister für Sanitär, Heizung und Klima, war seitdem in mehreren Firmen in führender Position tätig, bevor er jetzt den alteingesessenen Fleckebyer Handwerksbetrieb übernahm.

„Alles wird weiterlaufen wie bisher, alle zehn Mitarbeiter – einige sind sie seit Jahrzehnten in der Firma – bleiben und im August kommen noch zwei Auszubildende dazu“, fährt Sarah Schreiber, die das Büroteam verstärken wird, fort.

Auch Bernd Thies bleibt der Firma erhalten und unterstützt seinen Nachfolger: „Das lief bei mir damals genau so ab und hat sich bestens bewährt.“

Zum Dienstleistungsangebot des Fachbetriebs gehört alles rund um den Bereich Sanitär, Heizung und Lüftung – Reparaturen, Instandsetzungsarbeiten und Erneuerungen.“

Ob Öl-oder Gasheizungen, regenerative Energien wie Solaranlagen, Holzverbrennungsanlagen, Wärmepumpen oder Blockheizkraftwerke, alles wird kompetent ausgeführt. „Natürlich auch der hydraulische Abgleich von Heizungsanlagen (Anpassen der Heizungsanlage an die Raumgröße um Energie einzusparen), eine erforderlicheMaßnahme wenn Förderungen beantragt werden“ erklärt Mark Schreiber.

3-D-Badplanung am PC lässt die neuen Nasszellen blitzschnell entstehen, gleich ob es um Neubauten oder Sanierungsmaßnahmen geht. Dazu kommen Not- und Störungsdienst: „Wir sind auch außerhalb der Geschäftszeiten und am Wochenende erreichbar.“ Die Gebäudeenergieberatung liegt weiterhin in den Händen von Bernd Thies, der die Zusatzausbildung zum Gebäudeenergieberater im Handwerk absolviert hat. Tätig ist die Firma im gesamten Umkreis, sprich von Schleswig bis Kiel und Rendsburg. Firma Helmut Roggensack, Brahmberg 7a, Telefon 04354/ 466, Büro öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 8 - 16.30 Uhr, Freitag - 14 Uhr