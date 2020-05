Avatar_shz von shz.de

12. Mai 2020, 15:20 Uhr

Der globale Lockdown hat Folgen für alle, besonders aber für das Exportland Deutschland. Um die zahlreichen Finanzhilfen für Unternehmen zu bezahlen, hat der Bund schon neue Schulden in Höhe von 156 Milliarden Euro aufgenommen. Dazu kommen Garantien für Firmenkredite in Höhe von mehreren Hundert Milliarden Euro.

Können die Firmen die Kredite nicht zurückzahlen, haftet am Ende der Steuerzahler. Die Zeiten der vollen Kassen, in denen eine Große Koalition hier die Rente mit 63, dort die Grundrente und die Abschaffung des Soli beschließen kann, sind erst mal vorbei. Nach der Finanzkrise von 2008/2009 lag die Schuldenquote Deutschlands bei 80 Prozent. „Sie konnte durch zehn starke Boom-Jahre wieder auf 60 Prozent reduziert werden“, erinnert die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer. Wenn es auch nach Corona wieder Boom-Jahre mit satten Steuereinnahmen gibt, könnte sich Deutschland rasch erholen. Wenn nicht, dürfte es lange dauern, bis Deutschland wieder andere Themen als den Schuldenabbau angehen kann. Nach der Krise dürfte es also neue Verteilungskämpfe geben: Die Wirtschaftsweise hält Generationengerechtigkeit für das entscheidende Thema der Nach-Corona-Zeit. Weniger Geld ausgeben, heißt die Devise.

Oder mehr einnehmen? Schon jetzt deutet sich die Gefechtslinie an: Von Seiten der Linken kommen Forderungen nach einer Vermögensabgabe für Reiche, Teile der Union halten dagegen Steuersenkungen für das richtige Rezept, um aus der Krise zu kommen.

Fest steht dagegen jetzt schon: An der Niedrigzinspolitik der vergangenen Jahre, unter denen der kleine Sparer besonders zu leiden hat, wird sich erst mal nichts ändern. Wenn die Krise länger andauert, rechnet Wirtschaftsweise Schnitzer auch mit einer Inflation. Unser Geld wird weniger wert sein. In puncto Finanzen sind die Aussichten für die Zeit nach Corona also trübe.