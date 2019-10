Finanzausgleich: SPD prüft Klage

Opposition verlangt Nachbesserungen / Noch kein neuer Gesprächstermin zwischen Land und Kommunen

von Kay Müller

06. Oktober 2019, 17:27 Uhr

Kiel | Die Opposition erhöht den Druck auf Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Der habe im Wahlkampf versprochen, die Kommunen beim Finanzausgleich massiv zu entlasten – davon sei nichts übrig geblieben, sagt der kommunalpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Kai Dolgner. „Wir erwarten, dass die Landesregierung auf die Kommunen zugeht und ihre verfassungswidrigen Pläne aufgibt.“ Falls das Land nicht auf die Forderungen der Kommunen eingehe und mindestens 25 Millionen Euro zusätzlich ins System gebe, werde die Fraktion den Zug vors Landesverfassungsgericht prüfen, so Dolgner. „Wir sind grundsätzlich klagebereit.“

Das Verfassungsgericht hatte vor Jahren einer Klage der damaligen schwarz-gelben Opposition und einiger Kreise stattgegeben, die eine Neuordnung des Finanzausgleichs gefordert hatten. Land und Bund müssten ab spätestens 2021 finanziell so ausgestattet werden, dass sie ihre Aufgaben angemessen erfüllen können, so das Gericht. Daraufhin beauftragten Land und Kommunen einen Gutachter, der zu dem Schluss kam, dass beide unterfinanziert seien. „In dem Gutachten steht aber auch, dass den Kommunen jährlich 186 Millionen Euro mehr zustehen, damit sie ihre Aufgaben erfüllen können. Es geht um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse – aber die Regierung hat gar nicht den Willen, diese herzustellen“, schimpft Dolgner. Die Gespräche zwischen Kommunen und Land waren vor gut zwei Wochen ergebnislos abgebrochen worden. „Wir warten auf ein neues Angebot der Regierung“, sagt der Geschäftsführer des Gemeindetages, Jörg Bülow. Bislang gebe es keinen neuen Gesprächstermin.

Die Kommunen beklagen wie die SPD, dass das Land zu wenig Geld bietet. Zuletzt seien es 13,5 Millionen Euro gewesen, so Dolgner – „willkürlich, ein mickriges Angebot und eine besondere Frechheit“. Denn dafür fielen auf der anderen Seite Unterstützungen weg, so dass die Kommunen eine Realkürzung in Millionenhöhe hinnehmen müssten. Die Kommunen, die jährlich 1,8 Milliarden Euro vom Land bekommen, fordern mindestens einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag.

Es bestehe dringender Handlungsbedarf, denn er bestehe darauf, dass das Parlament mindestens ein halbes Jahr Zeit zur Beratung eines Gesetzes über den Finanzausgleich bekomme, so Dolgner. Dafür müsste der in einigen Wochen vorliegen und im Kabinett beschlossen werden. „Und vorher muss es eine Einigung mit den Kommunen geben“, so Dolgner. Allerdings kann die Koalition auch ohne Zustimmung der Kommunen das Gesetz auf den Weg bringen. „Wir hatten mal gehofft, das Thema vor den Sommerferien abzuhaken, jetzt haben wir nicht mal die Herbstferien erreicht“, sagt Bülow.

Dem Ministerpräsidenten wirft Dolgner vor, seine Wahlversprechen gebrochen zu haben. Er habe den Kommunen im Wahlkampf 2017 eine Entlastung von 100 Millionen Euro zusätzlich versprochen – und auf die sprudelnden Steuereinnahmen verwiesen. Die seien danach noch weiter gestiegen – und zwar um eine halbe Milliarde Euro, so Dolgner. Auch der Verweis auf steigende Ausgaben für die marode HSH Nordbank rechtfertigten nicht die fehlende Unterstützung für die Kommunen. Denn die Prognosen, was die Bank das Land kosten werde, seien höher gewesen als die tatsächlichen Ausgaben. „Daniel Günther betreibt Vogel-Strauß-Politik und steckt den Kopf, so lange in den Sand, bis er glaubt, dass alle vergessen haben, was er einmal versprochen hat.“

Aus der Staatskanzlei ist dazu nicht viel zu hören. Daniel Günther lässt seinen Regierungssprecher nur dies ausrichten: „Landesregierung und Kommunen sind weiter in konstruktiven Gesprächen über die künftige Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs. Ziel ist eine Verständigung, die den Vorgaben des Verfassungsgerichts Rechnung trägt.“