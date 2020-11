Filmfestival digital

Die Kinoatmosphäre fehlt dieses Jahr bei den Nordischen Filmtagen / Doch gerade Dokumentationen profitieren vom Streaming

05. November 2020, 18:48 Uhr

Lübeck | Schluss mit dem Gejammere darüber, wie es hätte sein sollen. Die 62. Nordischen Filmtage Lübeck (NFL) sind am Start – notgedrungen ausschließlich online. Vieles ist anders, aber längst nicht schlecht. Klar, der heimische Bildschirm ist kleiner als die Kinoleinwand, die Zahl der Gesprächspartner nach Filmschluss ist übersichtlich und Hautnah-Erlebnisse sind gänzlich gestrichen. Dafür gibt es Kino so viel und wann man will, samt Rückspul- und Wiederholungsmöglichkeiten. Vor allem aber ist endlich genug Zeit, sich ausführlich den Beiträgen zu widmen, die meist im Schatten der Wettbewerbs-Spielfilme stehen. Vor allem an die Dokumentarfilme kann man dabei sein Herz verlieren.

Leicht ist es nicht, das NFL-Feeling durch den Stream zu retten. Eine feierliche Eröffnung ganz ohne applaudierendes Publikum? Der traditionelle Filmpreis-Tango mit Christoph Wiatre am Piano ist jedenfalls unverzichtbar. Die Künstlerische Leiterin Linde Fröhlich, Geschäftsführerin Susanne Kasimir und Moderatorin Susanne Klische geben ihr Bestes, um Lust auf die 146 von ursprünglich 160 georderten Streifen und besonders auf den dänischen Eröffnungsfilm „Unser Mann in Amerika“ von Christina Rosendahl zu schüren. Wie es sich gehört, sind mit der Regisseurin und der designierten Botschafterin Dänemarks Susanne Hyldelund (Video-)Gäste geladen. Und dann erklärt das Lübecker Damen-Trio dreistimmig die 62. Nordischen Filmtage für eröffnet.

Film ab. „Unser Mann in Amerika“ mit Ulrich Thomsen in der Hauptrolle als dänischer Diplomat Henrik Kauffmann, der sich wagemutig gegen die Nazis stemmt, die seine Heimat besetzen, ist ein cineastisches Meisterwerk. Das Typische des nordischen Films, die nebelverhangenen inneren Monologe, die weiten Blicke in unberechenbare Natur, die dramatische Ruhe findet man in ihm nur sehr am Rande.



Menschliche Dramen am Polarkreis







Geschichten über Verlust und Trauer





Im heimischen Stream lässt sich der Kontrast unmittelbar heraufbeschwören: mit dem schwedischen Episodenfilm „Der längste Tag“ etwa, in dem Regisseur Jonas Selberg Augustén am Mittsommertag nördlich des Polarkreises menschliche Dramen versammelt. Insgesamt sind 13 Spielfilme im Rennen um Wettbewerbspreise, die sich im Großen und Ganzen unter dem Motto „Familien und andere Katastrophen“ zusammenfassen lassen.Und es gibt 20 Dokumentarfilme im Angebot, die aus dem Vollen der Realität schöpfen. Es geht um Trauerarbeit, die Kinder lernen müssen („Hinter den Wolken“), alte Menschen, die über ihr Liebesleben sprechen („Hymne an die Liebe“), das Wirken des Designers Alvar Alto („Alto“), Menschen, die sich auseinander setzen mit dem Verlust von Angehörigen und den Tätern („Auf Augenhöhe“), dicke Frauen, die sich gegen vermeintliche Schönheitsideale stellen („Fat Front“).

Herausragend ist die estnische Doku von Marta Pulk „Ein Jahr voller Drama“, die ein kulturelles Experiment begleitet, für das eine junge Frau, die bis dahin keine Theater-Erfahrungen hat, im Laufe eine Jahres mehr als 200 Aufführungen besucht. Das hat Folgen.



Retrospektive „Fishermens’ Film“





Des weiteren zu entdecken sind Kinder- und Jugendfilme, Serien, Spielfilm-Specials, Kurzfilme, das Filmforum und die Retrospektive, die diesmal den Titel „Fishermens’ Film“ trägt und sich mit der Fischerei im nordischen Kino von 1912 bis 2019 befasst. Die Fülle der Segmente, die sonst nur von eingefleischten NFL-Fans durchschaubar war, erschließt sich mit dem akribisch aufgeschlüsselten Online-Angebot in diesem Herbst übrigens auch den Novizen.

Das Echo auf die Online-NFL ist in diesem weitgehend kulturfreien November bemerkenswert. „Wir erfahren auf unser deutschlandweites Streamingangebot gleich zu Beginn eine derart positive Resonanz, dass wir dieses neue Festivalformat in jedem Fall für nächstes Jahr wieder on Top einplanen werden“, sagt Geschäftsführerin Susanne Kasimir.

Wie das mit sieben Euro (oder inklusive einer Spende neun Euro) pro Film aktivierbare Kino für zu Hause funktioniert, ist auf der Seite www.nordische-filmtage.de erklärt. Interviews und Filmtalks sind dort ebenso wie die NFL-Eröffnung und die Preisverleihung am morgigen Sonnabend kostenfrei von jedermann abrufbar.