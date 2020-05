Fielmann spendet eine Million Masken

Avatar_shz von Frank Albrecht

11. Mai 2020, 13:46 Uhr

Kiel | Sie sollen denen zu Gute kommen, die sie am nötigsten brauchen: Der Brillen-Unternehmer Marc Fielmann (l.) hat dem Land eine Million Operationsmasken gespendet, die nun das Technische Hilfswerk stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen und Eingliederungshilfen liefert. „Das ist eine große Hilfe, es gab Tage an denen wir nicht wussten wo wir am nächsten Tag die Schutzausrüstung hernehmen sollten“, sagt Annette Langner, Sprecherin des Forums Pflegegesellschaft. Ministerpräsident Daniel Günther dankt dem Unternehmer: „Ihr Engagement zeigt: Schleswig-Holstein hält zusammen.“