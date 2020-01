Feuerwehr-Chef fordert Lohn für Freiwillige

Demografischer Wandel: Landesbrandmeister Frank Homrich sorgt sich um die Zukunft der Wehren

13. Januar 2020, 20:03 Uhr

Kiel | Ehrenamtliche Mitglieder von Freiwilligen Feuerwehren und Rettungsorganisationen sollen künftig landesweit Geld für ihre Einsätze bekommen. Das fordert Landesbrandmeister Frank Homrich im Interview mit unserer Zeitung. „Wir werden um eine Aufwandsentschädigung nicht herumkommen“, sagt der 62-Jährige. „Ein ehrenamtlicher Politiker bekommt für jede Sitzung Geld. Ein ehrenamtlicher Feuerwehrmann, der rund um die Uhr alarmierbar ist, bekommt für seine Einsätze nichts. Es wäre aber nur gerecht, wenn die Kommunen den Feuerwehrleuten einen kleinen Obolus geben könnten, um die Attraktivität dieses Ehrenamtes zu steigern.“ Schon jetzt sei spürbar, dass die Motivation der Freiwilligen bei kleinen Einsätzen nachlasse – vor allem, wenn es viele davon gibt und sie nachts gefahren werden.

Der Brandschutz ist Sache der Kommunen, die auch die Kosten dafür zu tragen haben. Homrich schlägt vor, dass die Retter etwa so viel Geld wie andere Ehrenamtler in den Kommunen bekommen sollen – was schnell ein paar hundert Euro pro Monat und Kopf sein könnten. „Vor dem Damokles-Schwert der Berufsfeuerwehr wird sich jede Kommune aber genau überlegen, was sie tun kann, um die viel kostengünstigere Freiwilligkeit der Wehr zu erhalten“, meint Homrich, der seine Pläne nun im großen Kreis diskutieren will. Angesichts des demografischen Wandels sei aber eines klar: „Wenn wir so weiter machen wie bisher, wird das bestehende System vor die Wand fahren.“

Kaum zu leisten

Keine Frage: Sie hätten es verdient. Die vielen Retter, die ihr Leben riskieren, um anderen zu helfen, bräuchten mehr als nur einen Dank. Natürlich hätten sie alle Geld verdient für den Job, den sie etwa bei den Freiwilligen Feuerwehren leisten. Und der Landesbrandmeister hat Recht, wenn er mehr Anerkennung fordert, damit das System der Freiwilligkeit zumindest in Teilen erhalten bleibt.

Doch hauptamtliche und freiwillige Strukturen nebeneinander können Neid schaffen. Und auch eine Aufwandsentschädigung schafft Probleme, selbst wenn man sie nach Einsätzen berechnet. Auch wenn man nur von einem Symbolbetrag von fünf Euro pro Monat für jeden der rund 50 000 Feuerwehrleute ausgeht, würde das Land und Kommunen drei Millionen Euro kosten – jedes Jahr. Dazu kommen noch die Kosten für ehrenamtliche Retter bei DLRG und THW. Da müssen der Druck auf die Kommunen auf der einen und ihre Finanzausstattung auf der anderen Seite noch erheblich steigen, damit sie dieses Geld locker machen.

Dabei ist nicht sicher, ob die Freiwilligen Wehren wegen einer Entlohnung wirklich mehr Nachwuchs gewinnen. Denn kein Helfer macht den Job für Geld. Zum Glück.

