Feuer mit zwei Toten: Obdachloser soll Brand gelegt haben

von Knuth Penaranda

12. März 2020, 20:22 Uhr

Neumünster | Der verheerende Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Neumünster mit zwei Toten und zwei Verletzten war offenbar Brandstiftung. Das teilte die Staatsanwaltschaft Kiel gestern mit. Ein 32 Jahre alter Obdachloser gelte als verdächtig, den Brand vorsätzlich gelegt zu haben.

Der Mann habe sich kurz nach der Tat bei der Bundespolizei in Neumünster gestellt und erklärt, ein Feuer in einem Wohnhaus gelegt zu haben. Durch die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Neumünster erhärtete sich der Verdacht, dass der Beschuldigte sich in der Nacht von Montag auf Dienstag in dem betroffenen Haus in der Christianstraße 26 aufgehalten hatte und dort das Feuer entzündete. Wie genau, ist noch unklar. „Es besteht nach einer vorläufigen ärztlichen Untersuchung der Verdacht, dass der Beschuldigte bei der Begehung der Tat aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung nicht schuldfähig gewesen ist“, erklärte die Leitende Oberstaatsanwältin Birgit Heß. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Neumünster gestern die Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus unter anderem wegen Mordes und Brandstiftung mit Todesfolge angeordnet.

Am Mittwoch hatten Brandermittler des Landeskriminalamts das völlig verkohlte und einsturzgefährdete Dachgeschoss noch einmal intensiv in Augenschein genommen – auch aus der Luft. Beamte der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung Eutin starteten eine Drohne. Zudem stellte die Berufsfeuerwehr eine Drehleiter zur Verfügung.

Die Identität der im Dachgeschoss gefundenen Leiche ist nach wie vor noch nicht geklärt. Woran die Person starb, wird untersucht. Bei dem Brand war außerdem ein Mann (42) ums Leben gekommen, als er aus einem Fenster in den Innenhof stürzte.