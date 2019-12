Fest-Spiele, Klassen-Kampf, Rück-Schlag

von Jürgen Muhl

09. Dezember 2019, 09:25 Uhr

Klassiker: In den siebziger Jahren und hin und wieder in den Achtzigern hatten die Duelle zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern München diese Bezeichnung verdient. Festspiele also. Als der HSV seine große Zeit hatte und mit den Bayern auf Augenhöhe war, hieß es nicht Klassiker, sondern Nord-Süd-Gipfel. Auch dies waren Festspiele. So war es auch bis zum Jahr 2004, als Werder Bremen den Münchnern in zahlreichen Festspielen häufiger kräftig einen einschenkte. Und zwischen Uli Hoeneß und Willi Lemke die Giftpfeile flogen. Erst danach sprach Fußball-Deutschland von einem Klassiker, wenn die Bayern und Borussia Dortmund zum Duell einliefen.

Gladbach spielte rund 30 Jahre keine Rolle. Bis zum Herbst 2019. Plötzlich kommt der alte Klassiker wieder ins Spiel. Pünktlich zum 100. Geburtstag von Trainerlegende Hennes Weisweiler, der die „Fohlenelf“ aus der Taufe gehoben hatte und am Niederrhein ein europäisches Spitzenteam formte. Mit Netzer, Heynckes, Laumen, Bonhoff und Wimmer.

Aktueller Nachfolger von Weisweiler, der vor dem Training stets einen Magenbitter der Sorte „Fernet Branca“ zu sich nahm, ist Marco Rose. Der 43-Jährige, der aus der Salzburger Red-Bull-Fußballschule kommt und für die derzeitigen Festspiele verantwortlich zeichnet, setzt auf Dynamik, Tempo und Wucht. Gladbach-Kenner sagen, die Spielauffassungen von Weisweiler und Rose lägen dicht beieinander.

Warten wir ab. Nach 14 Spieltagen handelt es sich lediglich um einen Zwischenstand. RB Leipzig und die Bayern werden sich nicht so einfach geschlagen geben.

Krisenmodus: Da steckt der HSV drin. Nach sechs sieglosen Spielen auf des Gegners Platz folgte jetzt gegen Heidenheim die erste Heimpleite. Dem Aufstiegsfavoriten fehlt es an Zielstrebigkeit und klarer Struktur. Zudem leiden Akteure wie Harnik, Hunt, Hinterseer oder Mittelfeldchef Adrian Fein unter einer Formschwäche. Von Bobby Wood ganz zu schweigen. Der Drei-Millionen-Euro-Mann weiß offenbar gar nicht, für welchen Geldgeber er derzeit unterwegs ist. Ein Söldner der perfekten Art. Trainer Dieter Hecking lässt ihn auf der Bank schmoren. Zu Recht.

Und doch kann der HSV zuversichtlich sein. Hat doch in den letzten drei Spielzeiten in Liga zwei keiner der Herbstmeister den Aufstieg geschafft – als Herbstmeister steht schon vor dem 17. Spieltag Arminia Bielefeld fest. Auf der anderen Seite: Jede Serie geht einmal zu Ende. Und der Klassenkampf weiter.

Nicht eingeplant: Mit der Heimniederlage gegen den VfL Osnabrück hatte keiner im Holstein-Lager gerechnet. Nach einer guten ersten Halbzeit blieben die „Störche“ im zweiten Spielabschnitt – wie schon gegen den HSV – blass. Aufsteiger Osnabrück nahm die Punkte verdient mit an die Hase.

Während ein Teil der knapp 12 000 Zuschauer bereits vor dem Abpfiff das Stadion verließ, blieb Ministerpräsident Daniel Günther bis zum bitteren Ende, obwohl seine Dienst-Limousine schon vorgefahren war. Günther: „Ich gehe nie früher.“ Das gilt wohl auch für die Amtszeit des beliebten Landeschefs und Bayern-Fans.