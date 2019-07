Ferienspaß für kreative Kinder

von Rieke Beckwermert

Kiel | Bei Ferienaktionen können sich kreative Kinder im Stadtmuseum Warleberger Hof, Dänische Straße 19, als Künstler ausprobieren. Die Inspiration dafür liefert die aktuelle Ausstellung „Sommer an der Förde“. So können Kinder (8 bis 12 Jahre) die sommerlichen Gemälde gemeinsam mit dem Kieler Fotografen Tom Körber bestaunen und anschließend im benachbarten Ratsdienergarten eigene Fotos machen. Die schönsten Bilder werden prämiert. Die Aktion findet an vier Mittwochen im Juli (10., 17., 24. und 31. Juli) statt. Beginn des 90-minütigen Workshops ist jeweils um 11 Uhr. Teilnahme: drei Euro. Anmeldungen unter Tel. 0431/901-2939.