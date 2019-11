Fehmarnsund: Tunnel statt Brücke am billigsten

Bahn erläutert acht Varianten für neue Querung – unter Politikern aus dem Land führt das zu Streit

Fehmarn/berlin | Ein Moderator war schon gebucht, das Catering bestellt und die Einladung für den heutigen Abend auf Fehmarn formuliert – doch am Freitag musste die Deutsche Bahn die öffentliche Vorstellung der acht in die engere Auswahl genommenen Varianten für die neue Fehmarnsund-Querung zwischen der Insel und dem ostholsteinischen Festland wieder absagen: Das Dialogforum, in dem die vom Projekt betroffenen Orte, Verbände und Initiativen vereint sind, hatte in letzter Minute Einspruch eingelegt und will vor der Öffentlichkeit informiert werden. „Das Dialogforum möchte sich mit einer fundierten Meinungsbildung in den Entscheidungsprozess einbringen können“, begründete dessen Sprecher Christoph Jessen gestern gegenüber unserer Zeitung die Intervention. Nächste Sitzung des Forums ist am 28. November.

So erfuhren gestern erst mal nur in Berlin die ostholsteinischen Bundestagsabgeordneten Bettina Hagedorn und Ingo Gädechens von der Bahn, wie die acht noch im Rennen befindlichen Vorschläge für die neue Sundquerung aussehen. Ermittelt hat die Bahn die jeweils beste Variante für vier Bau-Szenarien: für eine kombinierte Brücke mit Straße und Schiene, getrennte Brücken für Straße und Schiene, einen Absenktunnel für beides sowie einen Bohrtunnel für beides. Und da für jeden dieser vier Fälle auf Wunsch des Bundestags auch eine Einbeziehung der alten Sundbrücke untersucht werden sollte, hat die Bahn nun insgesamt acht Varianten für die engere Auswahl erarbeitet, aus denen sie bis Jahresende die endgültige Version auswählen will.

Die neue Querung über den Sund wird nötig, weil die alte Brücke nach der um 2030 geplanten Eröffnung des deutsch-dänischen Fehmarnbelt-Tunnels nicht mehr reichen wird: Sie würde mit ihren nur zwei Straßenspuren und einem Bahngleis zum Engpass auf der dann ansonsten vierspurigen und zweigleisigen Strecke Hamburg-Kopenhagen. Zudem wäre die 56 Jahre alte Brücke zu schwach, um die langen Güterzüge tragen zu können, die künftig auf der Vogelfluglinie rollen sollen.

Nach dem Gespräch in Berlin äußerte sich gestern niemand. Doch aus den Untersuchungen, von denen die Bahn den Abgeordneten berichtete, ergeben sich viel konkretere Bilder für die neue Sundquerung als bisher bekannt. So würden auf einer neuen kombinierten Brücke Straße und Schiene auf einer Ebene geführt und nicht übereinander wie bei der Öresundbrücke. Im Falle getrennter Brücken wären gleich drei nötig – eine für die Schiene, eine für die erste Richtungsfahrbahn der Autobahn und den langsamen Verkehr sowie eine für die zweite Richtungsfahrbahn und Fußgänger und Radfahrer. Alternativ könnte die alte Brücke alle langsamen Verkehre aufnehmen. Ohnehin soll sie, wenn überhaupt, nur noch dafür genutzt werden.

Die neuen Brücken sähen ganz anders aus als die alte, die ja auch Wahrzeichen des Landes ist: Sie würden statt von einem Netzwerkbogen von Schrägseilen gehalten. Mit zwei Kilometern wären sie zudem doppelt so lang wie die alte Brücke. Auch wären die tragenden Pylone mit 160 bis 180 Metern zweieinhalbmal so hoch wie die jetzige Brücke. Etwas kürzer als die neuen Brücken wäre mit 1,7 Kilometern ein ebenfalls möglicher Absenktunnel, wie er auch im Fehmarnbelt geplant ist. Dabei werden Betonelemente auf dem Meeresboden installiert und verbunden.

Unwahrscheinlich ist dagegen ein Bohrtunnel am Sund: Sein Bau würde wegen des schwierigen Untergrunds lange dauern und wäre mit Kosten von weit über einer Milliarde Euro runddoppelt so teuer wie alle anderen Varianten. Die liegen unter der Milliardengrenze, aber über der vor fünf Jahren von der Bahn genannten Spanne von 270 bis 600 Millionen Euro. Die Brücken – ob eine kombinierte oder drei getrennte – wären dabei um 10 bis 20 Prozent teurer als ein Absenktunnel. Auch ist in allen Fällen die Version ohne bestehende Sundbrücke teurer als mit. Ein Absenktunnel unter Weiternutzung der alten Brücke wäre so mit Kosten zwischen 600 und 700 Millionen die billigste Variante. Allerdings sind nicht nur die Kosten ausschlaggebend für die endgültige Entscheidung, sondern auch Folgen für Menschen, Tiere, Pflanzen und Betriebe.

Für Unmut sorgte beim Kieler Verkehrsminister Bernd Buchholz, dass die SPD-Abgeordnete und Finanzstaatssekretärin Hagedorn zum Gespräch mit der Bahn in Berlin keinen Vertreter der Landesregierung eingeladen hatte. „Mich irritiert etwas, dass Frau Hagedorn hier offenbar ein Exklusiv-Informationsrecht für sich beansprucht und das Land ausschließt“, kritisierte der FDP-Minister. Hagedorn verteidigte sich: „Es ist das gute Recht der Abgeordneten, zuerst unterrichtet zu werden.“