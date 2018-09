Fehmarnbelt: Tunnelprojekt in Gefahr

von Michael Kuhr

20. September 2018, 21:06 Uhr

Ein Gerichtsurteil zur Öresundquerung zwischen Dänemark und Schweden bringt auch den Bau des deutsch-dänischen Fehmarnbelttunnels in Gefahr: Das Gericht der Europäischen Union in Luxemburg hat Zweifel an Finanzierungsmodellen mit staatlichen Beihilfen und Garantien geäußert. Auch beim Belttunnel sollen diese Instrumente einsetzt werden. Seite 6