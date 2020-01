Wirtschaft : Fehlende Kräfte

von Margret Kiosz

07. Januar 2020, 14:54 Uhr

Der deutschen Wirtschaft fehlen rund 1,8 Millionen Arbeitskräfte, darunter 1,2 Millionen mit Berufsabschluss, und gut 500 000 Hochschulabsolventen. Bis zum Jahr 2030 könnten es sogar drei Millionen sein – so die alarmierenden Zahlen des Forschungsinstituts Prognos.

Besonders besorgt sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs): 78 Prozent von ihnen sehen es als schwer bis sehr schwer an, Fachkräfte zu rekrutieren. Der Mangel an Fachkräften führt schon bei jedem zweiten Mittelständler zu nennenswerten Umsatzeinbußen.