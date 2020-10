FDP will Landtagsausschuss für Digitalisierung

Landtagsfraktion für Bündelung von Kompetenzen und Schwerpunktsetzung

Avatar_shz von Dieter Schulz

11. Oktober 2020, 15:59 Uhr

Kiel | Homeoffice, Videokonferenzen, Unterricht per Laptop – die Digitalisierung ist nach Ansicht der FDP-Landtagsfraktion „nicht nur ein Megatrend unserer Zeit, sondern auch in der Corona-Krise eine wichtige Chance, um gesellschaftliche und wirtschaftliche Funktionen in Betrieb zu halten.“ Auf der anderen Seite ist Schleswig-Holstein eines von nur vier Bundesländern, in denen der Landtag keinen Ausschuss hat, der sich gebündelt mit digitalen Themen befasst. „Themen mit digitalem Bezug werden aufgrund des Kabinettszuschnitts aktuell vorrangig im Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt behandelt“, resümiert Stephan Holowaty, digitalisierungspolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion und ergänzt: „Viele Fachausschüsse behandeln die in ihren Ressorts anfallenden digitalen Themen separat. Dies führt zu einer Zersplitterung der Zuständigkeiten und damit zu einem Mangel an klarer Strategie und gemeinsamer Vorgehensweise.“ Holowaty fordert deshalb die Einrichtung eines Digitalisierungsausschusses im Landtag. Dieser müsse sich, so steht es in einem Positionspapier der FDP-Landtagsfraktion, ressortübergreifend zu den Fragen der Digitalisierung, digitaler Innovationen, des Datenschutzes und der Datensicherheit beschäftigen.

Neben originären digitalen Themen wie zum Beispiel dem Landes-Digitalisierungsgesetz, der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes, Wünsche nach einem landesweiten WLAN, die Beratung der KI-Strategie des Landes oder Großprojekte wie die Umstellung der Landesverwaltung auf Open Source-Software erfordern viele andere Themengebiete umfassende digitale Kompetenz und Mitberatung, so Holowaty und nannte die Themen „Schule und Bildung“, „smarte Stromzähler“ und „Strand-Apps“, aber auch die Diskussion um das Homeoffice sowie eine bürgernahe Modernisierung der öffentlichen Verwaltung und öffentlicher Dienstleistungen.

Starten soll der neue Landtagsausschuss nach Vorstellung von Holowaty bereits im Januar, und zwar als neuer eigenständiger Ausschuss. Deshalb will der FDP-Mann das Thema auch schon in die kommenden Haushaltsberatungen einbringen. „Schleswig-Holstein hat den Anspruch, digitaler Vorreiter in der Bundesrepublik zu sein“, begründet Holowaty seine Forderung. „Dann müssen wir die digitalen PS auch auf die Straße bringen.“