FCA-Nachwuchs im Pokal-Finale

von Michael Bock

25. April 2018, 14:28 Uhr

Die A-Junioren des FC Angeln 02 haben sich mit einem deutlichen 5:0 (3:0)-Sieg im Halbfinale gegen den SH-Liga-Konkurrenten SC Weiche Flensburg 08 für das Endspiel im Kreispokal qualifiziert. Gegner und Gastgeber dieser Begegnung ist am 16. Mai die SG DGF-Stern, Tabellenzweiter der Landesliga.

Der FCA und die Gäste aus Flensburg standen sich in den letzten Wochen schon zwei Mal in Punktspielen gegenüber und beide Partien gewannen die Fördestädter mit 4:3 und 3:0. Besonders das 3:4 in Flensburg war im Angeln-Lager noch in besonders schlechter Erinnerung, da man bereits 3:0 geführt hatte und in den Schlussminuten noch alles verspielte.

Ähnlich lief es auch diesmal. Durch Tore von Filip Müller (15.) und Jascha Malz (17., 31.) lag der FC Angeln zur Pause wieder klar in Führung, ließ sich aber das Spiel nicht mehr aus der Hand nehmen.

Nur sechs Minuten nach dem Seitenwechsel machte Jascha Malz mit seinem dritten Treffer schon alles klar. Bereits 60 Sekunden danach sah der Flensburger Peter Grobe Hansen die Rote Karte und nun drohte der Mannschaft von Sascha Möller von den dezimierten Gästen keine Gefahr mehr. Der Angeln blieb spielbestimmend und erhöhte durch Filip Müller in der 79. Minute zum 5:0.

FC Angeln 02: Struck - Hansen, T. Müller, Christiansen, Flor, Petersen, Schweim, F. Müller, Liers, Malz, Möller. Eingewechselt: Siebert, Riediger, Jürgensen, Malcha.