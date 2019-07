FC Langenhorn ist Landesmeister

von shz.de

02. Juli 2019, 18:16 Uhr

Osterrönfeld | Die Ü 40-Herren des FC Langenhorn haben es geschafft. Nachdem die Fußballer im vergangenen Jahr bei den Landesmeisterschaften in Leck knapp gescheitert waren, reichte es diesmal zum Turniersieg in Osterrönfeld. Am Ende lagen die Nordfriesen mit elf Punkten vor Titelverteidiger Osterrönfelder TSV (zehn Zähler) und dem favorisierten TS Einfeld (neun). Damit hat der FC Langenhorn die Fahrkarte zu den Norddeutschen Meisterschaften am 24. August in Ilmenau gelöst. Dort qualifizieren sich die beiden Finalteilnehmer für die Deutschen Meisterschaften in Berlin.

Bei Temperaturen von über 30 Grad entwickelte sich das Turnier zu einer Hitzeschlacht. Jedes Team hatte fünf Spiele à 20 Minuten zu absolvieren. Der Modus der Ü 40-Masterklasse erlaubt drei Gastspieler – diese waren bei Langenhorn Torhüter Michael Frech (SZ Arlewatt, Holstein Kiel, VfB Lübeck), Gunnar Johannsen (SV Dörpum) und Torben Sonnberg (früher Husumer SV).

Im ersten Spiel gegen die SG Kühren glich Gunnar Johannsen aus. In der zweiten Partie nahm Titelverteidiger Osterrönfelder TSV den Nordfriesen nach 0:2-Rückstand (Tore: Roloff Carstensen und Gunnar Johannsen) noch einen Punkt ab. Dann drehte Langenhorn auf, schlug den SV Henstedt-Ulzburg durch zwei Tore von Roloff Carstensen und eines von Björn Bahnsen mit 3:0 und die SG Hagen Delingsdorf mit 6:0. Hier trafen Tade Corinth, Ingo Cornils, Gunnar Johannsen, Jörg Manthey, Roloff Carstensen und Thorben Sonnberg.

Vor dem letzten Spiel gegen Einfeld ergab sich folgende Konstellation: Der Gewinner wird Landesmeister, bei Unentschieden verteidigt Osterrönfeld den Titel – also ein Finale furioso. In der 13. Minute ging Langenhorn durch Rouven Heylmann in Führung und brachte den Sieg dank des starken Michael Frech über die Zeit. Der Jubel war groß – und anschließend wurde auf der Kieler Woche gefeiert.