FBS: Neue Delfi-Gruppe

von Klaus Plath

27. Juli 2018, 14:08 Uhr

In der Familienbildungsstätte Elmshorn an der Lornsenstraße startet am Donnerstag, 23. August, um 10.45 Uhr eine neue Delfi-Gruppe. Die Gruppe ist für Eltern mit Babys, die im März oder April 2018 geboren sind. Eine Teilnahme ist möglich bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres. Anmeldung in der FBS unter Telefon (0 41 21) 49 16 10 oder im Internet.

www.fbs-elmshorn.de