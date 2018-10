Falschparkerjagd per Smartphone

Parkraumüberwachung auf digitales System umgestellt

von shz.de

20. Oktober 2018, 16:00 Uhr

10 157 Verwarnungen hat das Wedeler Ordnungsamt in diesem Jahr ausgesprochen. Seit Donnerstag, da wurden die ersten drei Tickets ausgestellt, müssen sich Falschparker an eine neue Optik gewöhnten. Die Überweisungsvordrucke in den mit Halteverbotsschild versehenen Plastikhüllen sind Geschichte. Wer sein Auto im Halte- oder Parkverbot abstellt und von einer der drei Verkehrsraumüberwacherinnen erwischt wird, hat zukünftig nur noch einen weißen Zettel, der wasserfest ist, unter dem Scheibenwischer. Dank QR-Code lässt sich das Verwarngeld viel schneller überweisen.

„Das Handling ist für uns viel einfacher“, sagte Cornelia Szymanski aus der Bußgeldstelle des Ordnungsamts. Die Außendienstmitarbeiterinnen seien mit Smartphones und Druckern ausgestattet worden. Fotos und Verwarnfälle können direkt übermittelt werden. „Wenn jemand aufgebracht zu uns kommt, haben wir den Fall bereits im System“, erläutert Sandra Schmitt vom Ordnungsamt. Bearbeitet werden könne der Fall allerdings erst, wenn der nächtliche Datenabgleich erfolgt ist.

Doch kann die neue Software auf dem Mobiltelefon noch mehr. „Wenn auffällt, dass ein Verkehrsschild zugewachsen ist, ein Gehweg oder Gullideckel defekt sind, können die Kolleginnen uns das direkt mit Fotos melden. Wir können dann umgehend den Bauhof beauftragen“, sagt Schmitt. Zudem gebe es eine Notfalltaste, mit der die Verkehrsraumüberwacherinnen im Notfall Hilfe rufen können.

Etwa 1100 Euro wurden in die neue Hardware investiert. Die jährlichen Kosten für Software und Handyverträge belaufen sich auf 1500 Euro. „Wir sparen Zeit und die Plastikhüllen ein. Das rechnet sich schnell“, ist Szymanski überzeugt. Im Jahr 2016 wurden etwa 14 800 Knöllchen geschrieben. 168 000 Euro wären so zusätzlich ins Stadtsäckel geflossen. Real waren es allerdings 207 000 Euro. „Wir haben einige Fälle, bei manchen wissen wir schon anhand des Autos, wer es ist, die nicht sofort zahlen, sondern jedesmal die Verwaltungsgebühr on top bekommen“, so Szymanski. Nicht nur für säumige Zahler wurde der Zahlungsvorgang vereinfacht. Per QR-Code kann direkt mobil bezwahlt werden. Doch eines gibt es laut Schmitt nicht: „Wir bieten keine Daueraufträge an.“