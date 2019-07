Falscher Mörtel: Kritik an Kämpfer

von Rieke Beckwermert

05. Juli 2019, 11:44 Uhr

Kiel | Der falsche Mörtel am neuen Kieler ZOB-Parkhaus sorgt weiter für Aufregung. Die Opposition im Kieler Rathaus, allen voran die CDU, wirft der Verwaltung unisono eine Verheimlichung der Baumängel vor. Deren Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl, Andreas Ellendt, griff Ulf Kämpfer (SPD) auch persönlich an: „Die Verheimlichung ist ein unglaublich gravierender Vorgang“. Der Oberbürgermeister habe eine Informationspflicht und hätte die Selbstverwaltung zeitnah einbeziehen müssen, findet Ellendt: „In entscheidenden Punkten ist der Oberbürgermeister nicht an Bord.“ Kämpfer hat sich bislang nicht zum Vorgang geäußert.