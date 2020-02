Faire Produkte legen deutlich zu

Avatar_shz von Frank Albrecht

03. Februar 2020, 15:45 Uhr

Köln | Der Verkauf von fair gehandeltem Kakao hat 2019 auf dem deutschen Markt deutlich zugelegt: Nach Angaben des Vereins Transfair wuchs der Absatz um 28 Prozent auf 70 000 Tonnen Fairtrade-Kakao. „Damit liegt der Marktanteil bei rund 15 Prozent“, sagte Transfair-Vorstandsvorsitzender Dieter Overath auf der Süßwarenmesse in Köln. Vor sieben Jahren habe man mit einem Marktanteil von unter einem Prozent angefangen. In Bezug auf Kakao gebe es im deutschen Handel eine umfängliche Bereitschaft, mitzumachen: „In vielen Bereichen können Konsumenten nur noch Fairtrade-Produkte kaufen.“ Auch fair gehandelter Zucker und Honig verzeichnen Zuwächse. So wurden in Deutschland im Jahr 2019 rund 11 700 Tonnen fairer Zucker eingesetzt (plus 17 Prozent) Die Honigabsätze stiegen um acht Prozent auf 1400 Tonnen.