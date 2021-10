Fahrdorfer Schützen starten in die Bundesliga

Auftakt am Wochenende in der Schleswiger Kreissporthalle

von Holger Petersen

11. Oktober 2021, 17:02 Uhr

Fahrdorf | Nach mehr als anderthalb Jahren Corona-Pause geht es im Sportschießen endlich wieder los. An diesem Wochenende (16./17. Oktober) eröffnen die Sportschützen Fahrdorf in Schleswig die Bundesliga-Saison mit der Luftpistole. Seit 2002 gehört das Team ununterbrochen der höchsten deutschen Schießsport-Liga an.

Die Bundesliga ist in der Schießsport-Welt einzigartig. Deswegen tummeln sich nicht nur deutsche Stars, sondern auch zahlreiche ausländische Top-Schützen – Olympiasieger, Welt- und Europameister– in dieser Spielklasse.

Ihre Heimwettkämpfe tragen die Pistolenschützen von der Schlei in der Schleswiger Kreissporthalle aus. Im Fahrdorfer Kader stehen folgende Schützen: Ian von der Osten Fabeck (Neuzugang), Siv Marit Lövhaug, Jonas Hansen, Gagik Sahakian, Stefan Vollertsen, Michael Bäcker, Mathias Hofmann und Steffen Schröder. Am Sonnabend ab 17.30 Uhr heißt der Gegner SV 1935 Kriftel, am Sonntag (12.30 Uhr) geht es gegen den SV Gk Hannover.

Wettkampfplan 16. Oktober: 14.30 Uhr: SV Bassum 1848 – SV St. Seb. Pier 2000; 16 Uhr: SV Gk Hannover – SV Falke Dasbach; 17.30 Uhr: SpSch Fahrdorf – SV 1935 Kriftel

Wettkampfplan 17. Oktober: 9.30 Uhr: SV Falke Dasbach – SV St. Seb. Pier 2000; 11 Uhr: SV 1935 Kriftel – SV Bassum 1848; 12.30 Uhr: SpSch Fahrdorf – SV Gk Hannover