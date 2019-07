Fahrdienst Uber rollt jetzt auch durch Hamburg

von Hanno Mönnich

Hamburg | Der Fahrdienstvermittler Uber ist nun auch in Hamburg gestartet. Seit gestern könnten über die Uber-App Fahrten gebucht werden, teilte der Anbieter mit. Die Hansestadt sei neben Berlin, München, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Köln die sechste Stadt in Deutschland, in der die Dienstleistungen angeboten würden. Hierfür arbeite der Vermittler mit Mietwagenfirmen und Taxi-Betreibern zusammen, so ein Sprecher. Ein Grund für den Start ist die Nachfrage: 2018 hätten mehr als 240 000 Menschen in Hamburg versucht, über die App Fahrten zu buchen.

Bucht ein Kunde UberX, werde er von Fahrern transportiert, die für Mietwagenfirmen arbeiten und über einen Personenbeförderungsschein verfügten. Gebucht wird vor Fahrtbeginn zum Festpreis. Er liege rund zehn bis 15 Prozent unter den Taxi-Tarifen. Der niedrigere Preis sei durch eine höhere Auslastung der Autos begründet, sagte der Sprecher. Sie liege bei über 50 Prozent.

Der Vermittler äußert sich nicht dazu, wie viele Fahrzeuge für ihn im Einsatz sind: Nicht die absolute Zahl sei wichtig, sondern die schnelle Verfügbarkeit, argumentierte der Sprecher. Die durchschnittliche Wartezeit in Berlin auf ein Uber-Fahrzeug liege bei unter fünf Minuten. „Ein dichtes Netz aus ÖPNV, Ridesharing-Angeboten wie Uber, Bikesharing sowie Taxis wird die Menschen davon überzeugen, dass der eigene PKW nicht immer das effektivste und umweltfreundlichste Transportmittel ist“, sagte Uber-Deutschland-Chef, Christoph Weigler.

Erkannt wird das gebuchte Auto am Kennzeichen. Auch E-Autos könnten bestellt werden, auf die wegen geringerer Verfügbarkeit aber ein paar Minuten länger gewartet werden müsse, sagte der Sprecher. Bezahlt wird mit Kreditkarte oder Paypal. Zudem vermittelt Uber auch in Hamburg Fahrten an klassische Taxis zum regulären Taxi-Tarif (UberTaxi).