Fälschungen oft gefährlich

von Hanno Mönnich

27. September 2018, 13:22 Uhr

Potenziell gefährliche Fälschungen von Medikamenten, Kosmetik und Elektrogeräten machen der EU-Kommission zufolge einen immer größeren Anteil an den vom Zoll abgefangenen Fake-Produkten aus. 2017 belief sich ihr Anteil an allen beschlagnahmten Fälschungen auf rund 43 Prozent, so die Behörde. 2016 war es nur rund ein Drittel. Insgesamt fingen die Behörden an den EU-Außengrenzen etwa 31 Millionen Waren ab, mit denen Urheber- oder Markenrechte verletzt wurden. Schwarzmarktwert: mehr als 580 Millionen Euro.