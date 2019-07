Fachwissen für das Controlling

von Rieke Beckwermert

15. Juli 2019, 10:54 Uhr

Kiel | Um Unternehmen wirtschaftlich zu steuern, sind Kennzahlen und Analysen sowie die richtige Interpretation entscheidend. Das nötige Fachwissen vermittelt die Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein in der zweiwöchigen Weiterbildung „Controlling“ (IHK) ab dem 19. August in Kiel. Anmeldungen sind bis zum 26. Juli möglich. Informationen und Anmeldung unter Telefon 0431/ 30 16 - 452, per E-Mail an frauke.ratjen@wak-sh.de.