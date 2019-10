Facettenreich und klanggewaltig

Landesjugendorchester und Violetta Khachikyan begeistern im Saalbau Elmshorn

21. Oktober 2019, 11:21 Uhr

Elmshorn | Zu einem überaus klangvollen Erlebnis der besonderen Art, an dem sich vor allem die Liebhaber klassischer Musik aus der Region bestimmt noch lange erinnern werden, kam es am vergangenen Sonntag im Saalbau Elmshorn am Adenauerdamm. Dort hatte der Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Elmshorn gemeinsam mit dem Landesmusikrat des Landes Schleswig-Holstein ein weiteres Konzert mit dem Landesjugendorchester organisiert, das in jeder Hinsicht, sowohl vom Programmablauf, als auch von der künstlerischen Leistung, durchweg gefallen konnte.

Unter der Leitung von Dominic Limburg, Kapellmeister am Badischen Staatstheater Karlsruhe und Stipendiat des Deutschen Dirigentenforums, ließen die rund 60 Nachwuchsmusiker zu Beginn der Veranstaltung die Ouvertüre zu „Lohengrin“, der romantischen Oper in drei Akten von Richard Wagner (1813 bis 1883), erklingen. Ein faszinierendes Werk, das mit hauchzarten Streicherklängen beginnt, dann stark im Klangvolumen ansteigt und letztendlich wieder ganz leise im sphärischen pianissimo entschwindet – spielerisch von hohem Anspruch, souverän von dem jungen Orchester gemeistert.

Ebenso souverän arbeitete sich im Anschluss daran auch die Solistin des Abends, Violetta Khachikyan, im nächsten Programmpunkt, dem Klavierkonzert Nr. 25 C-Dur KV 503 von Wolfgang Amadeus Mozart (1756 bis 1791), durch, das der berühmte österreichische Komponist als 30-Jähriger 1786 in Wien schuf. Die Gewinnerin des Europäischen Klavier-Wettbewerbs Bremen, des George-Enescu-Wettbewerbs Bukarest und zahlreicher weiterer internationaler Wettbewerbe begeisterte die Besucher des zur Hälfte gefüllten Saalbaus dabei mit einer überzeugenden Vorstellung auf der Tastatur voller Gefühl und beeindruckender Technik – was sie besonders mit einer stark virtuosen Debussy-Zugabe untermauerte. Der Dank: frenetischer Applaus, der kaum enden wollte.

Ähnlich auch die Reaktion des Publikums nach dem letzten Programmteil, der Symphonie Nr. 2 e-moll op. 27 von Sergei Rachmaninow (1873 bis 1943), einem viersätzigen Monumentalepos, das 1908 in Petersburg seine Uraufführung erlebte. Kein Wunder, denn diese musikalische Wanderschaft mit einem tiefgründig-schwergewichtigem Beginn und einem triumphalen Ende durchlief das Landesjungendorchester, dessen Mitglieder sich zweimal jährlich zu mehrtägigen Arbeitsphasen treffen, um unter nahezu professionellen Bedingungen Orchestererfahrung zu erlangen, mit Bravour.

„Ein hervorragendes Konzerterlebnis mit einem tollen Orchester und einer sehr guten Solistin. Klassik vom Feinsten“, sagte Peter Weihrauch aus Elmshorn nach dem Konzert. „Schön, dass wir in Elmshorn immer mal wieder solche Konzerte erleben dürfen. Die jungen Musiker des Landesjugendorchesters haben überzeugend gespielt“, so Marianne Kruse aus Uetersen, die gemeinsam mit ihrer Freundin Ute Zimmermann nach eigener Angabe kein Klassik-Konzert im Saalbau versäumt.