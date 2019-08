Exzellenz-Bewerbung: Fatale Fehler an der Uni

von Margret Kiosz

29. August 2019, 14:40 Uhr

Kiel | Als die Kieler Universität vor vier Wochen beim Exzellenz-Wettbewerb scheiterte, war Präsident Lutz Kipp mit Schuldzuweisungen schnell bei der Hand. Er forderte ein eigenes Wissenschaftsministerium und doppelt so viel Geld wie bisher (derzeit 180 Millionen Euro pro Jahr). Ansonsten sehe er keine Chancen für eine weitere Exzellenz-Bewerbung.

Doch ein Blick in das Gutachten des Wissenschaftsrats, in dem begründet wird, warum Kiel nicht zu den elf Elite-Unis zählt, zeigt: Die Uni hat gravierende Fehler gemacht, an unzureichenden Landesmitteln lag es nicht. So vermissen die „Zeugnis-Schreiber “ zum Beispiel Strategien zum Auf- und Ausbau internationaler Kooperationen. Die Verknüpfung wissenschaftlicher Bereiche sei mangelhaft, so seien an den Leuchtturmprojekten mit denen sich die Uni beworben hatte, nicht einmal die Hälfte aller Professoren beteiligt. Die angeforderte „Stärken /Schwächen-Analyse“ sei nicht geliefert worden, Strategien zur Behebung ungleicher Geschlechterverteilung fehlten häufig.

„In den Reihen der Regierungskoalition ist die übereilte Reaktion von Professor Kipp auf Verwunderung gestoßen“, erklärte CDU-Bildungsexperte Tobias Loose. Der Bericht verstärke den Eindruck, dass an der Uni nicht alle an einem Strang ziehen. In den Uni-Gremien gibt es seit Monaten Kritik an der Politik des Präsidiums. Im Dezember wählt der Senat einen neuen Präsidenten.