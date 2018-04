Existenzbedrohend

von Wolfgang Blumenthal

02. April 2018, 12:48 Uhr

Wohnungsnotfälle steigen weiter an

Sie werden Berber genannt, jene Menschen, die ein Leben ohne ein eigenes Dach über dem Kopf wählen. Dieser sichtbare Teil von Obdachlosigkeit ist die Ausnahme. Tausendfach größer ist der unsichtbare Teil: Echte Wohnungsnotfälle. Menschen, denen Obdachlosigkeit droht, oder die davon bereits betroffen sind, die nicht „Platte machen“, sondern bei jeweils unterschiedlichen Bekannten übernachten oder in Notunterkünften untergebracht werden müssen. Das Diakonische Werk schätzt deren Zahl allein in Schleswig-Holstein auf 10 000.





Die Gesellschaft muss dieses Problem in den Griff kriegen, die Betroffenen – unabhängig davon, welche Gründe ihre Wohnungsnotfälle haben – auffangen. Und zwar durch angemessene und sozialarbeiterische, staatlich getragene Standards. Das alles hat sicher einen höheren Preis als bisher. Aber es kann in einer Wirtschafts- und Wohlstands-Gesellschaft wie Deutschland nicht sein, dass am untersten Ende gespart wird.





Allein auch deshalb nicht: Werden Wohnungsnotfälle erst einmal in weiterem Ausmaß sichtbar, dann wird sich die ohnehin schlanker gewordene Mittelschicht in ihrer Existenz bedroht fühlen. Gerade in Zeiten eines angespannten Mietmarktes. Wie die Bedrohten reagieren, ist nicht abzusehen – aber diese Lage könnte mehr Unfrieden in diese Gesellschaft bringen.