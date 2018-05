Ewer Gloria besucht Uetersen

Mitfahrten auf die Elbe bis nach Stade möglich

von Klaus Plath

03. Mai 2018, 16:05 Uhr

Der Ewer Gloria macht auch in diesem Jahr im Stichhafen fest. Vom 27. Mai bis zum 3. Juni werden mehrere Fahrten auf der Pinnau und der Elbe angeboten. Fahrkarten gibt es im Vorverkauf unter Telefon (0 41 01) 60 64 27 oder per E-Mail an ewer-gloria@gmx.de. Das Traditionsschiff (Baujahr 1897/98) hat Platz für bis zu 21 Passagiere. Folgende Fahrten gibt es:

>Am Sonntag, 27. Mai, startet die Fahrt im Hafen Elmshorn. Sie führt über Krückau, Elbe und Pinnau. Gefahren wird unter Motor, los geht es um 13.30 Uhr. Der Fahrpreis beläuft sich auf 30 Euro.

>Am Mittwoch, 30. Mai, geht es um 15.30 Uhr von Uetersen aus auf die Elbe, dann in Richtung Pagensand und anschließend nach Uetersen zurück (unter Motor). Die Mitfahrt kostet 25 Euro.

>Ganz früh aufstehen dürfen die angemeldeten Gäste, welche am Sonnabend, 2. Juni, mit nach Stade möchten. Der Ewer verlässt den Stichhafen dann bereits um 7.15 Uhr. Am Abend geht es nach Uetersen zurück (unter Motor). Der Fahrpreis beträgt 36 Euro.

>Für die letzte Fahrt von Uetersen aus verlässt der Ewer seinen Liegeplatz am Sonntag, 3. Juni. Um 18 Uhr wird Kurs in Richtung der Pagensander Nebenelbe gesetzt. Anschließend geht es nach Uetersen zurück (unter Motor). Die Kosten dafür belaufen sich auf 25 Euro.