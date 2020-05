Avatar_shz von shz.de

12. Mai 2020, 15:17 Uhr

Geschlossene Grenzen, Einbruch der Wirtschaft, rechtsstaatlicher Ausnahmezustand – das Coronavirus fordert die Idee des einigen und offenen Europa heraus. So mancher Kritiker von zu viel Integration setzt darauf, dass die EU infolge von Corona angezählt sein könnte. Droht nach der Finanzkrise, dem Desaster um die Flüchtlingsverteilung, dem Austritt der Briten und nun Corona also ihr baldiges Ende?

Thomas Jaeger hält solche Prophezeiungen für überzogen. „Die EU ist für ihre Zerstrittenheit und Langsamkeit ebenso bekannt wie für ihren Pragmatismus, aufgrund dessen sie bisher schon manche Krise bewältigt hat“, sagt der Europarechtsexperte von der Uni Wien. Zwar seien die Mitgliedstaaten derzeit mit der akuten Beilegung der Pandemie befasst und kümmerten sich zum Teil weniger um Kollateralschäden bei Solidarität, Demokratie oder Rechtsstaatlichkeit. „Im Hintergrund aber arbeitet die EU an der Koordinierung und Mäßigung der einzelstaatlichen Maßnahmen und an der Aufrechterhaltung des Systems. Nach der Brandbekämpfung tritt sie wieder sichtbarer in den Vordergrund, wenn es um den Wiederaufbau geht“, so der Forscher. In dieser Beständigkeit liege die integrationspolitische Kraft der EU.

Wird die EU nach Corona also wieder ganz die alte? Risiken und Reformbedarf gibt es zuhauf. Die Südländer fordern mehr finanzielle Solidarität, beißen aber im Norden auf Granit. Im Osten sägt Ungarn mit unbefristetem Corona-Notstand an der Rechtsstaatlichkeit. Und das deutsche Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil zu EZB-Anleihekäufen das Vertrauen in Europa auch nicht eben gestärkt.

Derzeit lässt die Corona-Pandemie keinen Spielraum für eine Debatte über die Zukunft der EU. Wenn sich die Lage entspannt hat, wird es aber um die Richtung gehen müssen, in die sich die Union mittelfristig entwickeln will, um auch international eine bedeutende Rolle spielen zu können.