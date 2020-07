Ihre Wut-Botschaft zur Situation der Pflegekräfte in der Corona-Zeit ging viral – jetzt hat Nina Böhmer über ihre Erfahrungen ein Buch geschrieben

14. Juli 2020, 09:40 Uhr

Osnabrück | Ihre Wut-Botschaft auf Facebook schlug ein wie eine Bombe: Kaum hatte die Berliner Krankenschwester Nina Böhmer sie am Nachmittag des 23. März veröffentlicht, wurde ihre Kritik an der Situation der Pflegekräfte inmitten der Corona-Krise tausendfach geteilt. Nun legt Böhmer ihr Buch zur Krise vor. Statt Applaus zu bekommen, hofft sie, dass sich etwas ändert, wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion sagte.

Der 23. März änderte so einiges in Nina Böhmers Leben. An diesem Tag, als sich der Rest der Republik mit ungewohnten Begriffen wie Lockdown, Kontaktsperre und Maskenpflicht plagte, platzte der Berliner Krankenpflegerin der Kragen. Sie schrieb ihren Frust über die Zustände im Gesundheitswesen inmitten der Corona-Krise nieder und veröffentlichte diese Wut-Botschaft auf Facebook. Zentraler Inhalt: Auch wenn der Applaus, den Tausende Bürger dem medizinischen Personal abends auf ihren Balkonen spendeten, zweifellos nett gemeint sei: Ändern würde sich die schwierige Situation der Pflegekräfte dadurch nicht. „Euren Applaus könnt ihr euch sonst wohin stecken“, schrieb sie wütend. „Die Fehler liegen im System, und sie waren schon vor der Pandemie da“, sagt Böhmer im Gespräch mit unserer Redaktion. Ihre Botschaft schlug ein wie eine Bombe.

Die 28-Jährige weiß, wovon sie spricht, sie kennt das Gesundheitssystem von innen, hat in ihren zehn bisherigen Berufsjahren in verschiedenen Berliner Krankenhäusern gearbeitet. „Es ist überall das gleiche Bild“, erzählt Böhmer. Personalmangel, Materialmangel, Zeitmangel – Mängel, wohin das Auge blickt. Die Defizite seien altbekannt, geändert habe sich in den vergangenen Jahren daran wenig bis gar nichts. Und dann kam das Coronavirus, das wie ein Brennglas wirkte: Die Probleme, die jahrelang unter der Wahrnehmungsschwelle eines Großteils der Bevölkerung lagen, schwappten an die Oberfläche. Der Applaus auf den Balkonen war ernst gemeint. Und Ärzte und Pfleger? Sie waren plötzlich Helden. Helden des Alltags.

Das Problem: Wertschätzung allein reicht selbst Helden nicht. Auch sie brauchen Schutzkleidung, um sich und ihre Patienten vor Ansteckung zu bewahren. Sie brauchen außerdem Schlaf, Freizeit und angemessene Bezahlung, um ihre Heldentaten überhaupt vollbringen zu können. Und sie brauchen genügend Kollegen, mit denen sie sich die geistig und körperlich fordernde Arbeit teilen können.



„Geladen bis zum Gehtnichtmehr“





„Wir Pflegerinnen und Pfleger stellen nichts her, wir bewahren nur: Leben. Unser Beitrag zum Wirtschaftswachstum beträgt null Komma nichts. Alles, was wir tun, ist Kranke und Hochbetagte zu unterstützen. Das ist unbezahlbar“, schreibt Nina Böhmer in ihrem Buch, das sie passend zu ihrem Wut-Posting „Euren Applaus könnt ihr euch sonst wohin stecken“ betitelt hat. Heute kommt es heraus. Es könnte ähnlich einschlagen wie ihre Wut-Botschaft.

Als Gesundheitsminister Jens Spahn im März die Personaluntergrenzen in den Kliniken aussetzte, um für einen eventuellen Patientenansturm aufgrund der Pandemie besser gerüstet zu sein, war Nina Böhmer „geladen bis zum Gehtnichtmehr“. Sie ließ ihre Luft im Internet ab und säte einen Sturm. Der Beitrag der Krankenpflegerin wurde zigfach geteilt und bekam Zehntausende „Gefällt-mir“-Klicks sowie unterstützende Kommentare, nicht nur, aber auch von vielen Kolleginnen und Kollegen. Böhmer erreichten Tausende Zuschriften. Sie, die nie ins Rampenlicht wollte, wurde über Nacht zur Heldin der Helden. „Ich habe das nie beabsichtigt und auch nicht damit gerechnet, dass das so laufen würde“, sagt die 28-Jährige, die schon als Jugendliche unbedingt Krankenschwester werden wollte und die eine Fernbeziehung mit einem Musiker aus Großbritannien führt. Irgendwo zwischen den vielen Mails entdeckte Nina Böhmer auch die Frage, ob sie ihre Erfahrungen vielleicht in einem Buch niederschreiben wolle. „Ich hatte nicht vor, wie andere Pflegekräfte zuvor in Talkshows aufzutreten oder Ähnliches, meine Privatsphäre ist mir heilig. Außerdem glaube ich nicht, dass das etwas ändert. Ein Buch aber fand ich eine gute Idee. Ich habe es auch für die Kolleginnen und Kollegen geschrieben“, erklärt Böhmer – nun also Krankenschwester und Autorin. „Ich wollte das alles einfach mal loswerden“, sagt sie.

Im April, als auch Kliniken teilweise auf Kurzarbeit umschwenkten, setzte sie sich hin und schrieb. Herausgekommen ist eine 208 Seiten starke kritische Abrechnung mit dem modernen Gesundheitssystem in Deutschland, verwoben mit der persönlichen Geschichte der Krankenpflegerin und immer mit dem Fokus auf die aktuelle Corona-Krise. Böhmer schreibt in klarer, verständlicher Sprache, teils sachlich, teils emotional, und spickt ihre Kritik immer wieder mit Studien oder auch praktischen Vorschlägen zum Thema. Es stehen zu wenig Corona-Tests für medizinisches Personal zur Verfügung? Wie wäre es zum Beispiel, auf dem Höhepunkt der Krise nicht Fußballprofis zu testen, sondern Ärzte und Pflegekräfte? Dieser Kunstgriff, immer wieder praktische Vorschläge einzuweben, lässt das Buch leichter wirken, als es der durchaus schwerwiegende Inhalt vermuten lässt – schließlich geht es im Wortsinn um Leben und Tod.



Was hat sich geändert?





Gerichtet sei ihr Buch an „alle Interessierte, gerne auch Politiker – und natürlich an alle Menschen auf den Balkonen“, sagt die Autorin. „Die meinten es ja gut. Aber viele wissen vermutlich gar nicht, was los ist in den Kliniken“, sagt Böhmer. Die im Übrigen zwar mittlerweile endlich ihren britischen Freund wiedersehen konnte, auf der Arbeit aber immer noch zu wenig Schutzmasken zur Verfügung hat. Ein Umstand, der jetzt – immerhin ist es nun Juli – überrascht. „Es hieß zwar, alles sei wieder ausreichend da. Aber eigentlich hat sich nicht viel geändert, ich benutze immer noch eine Schutzmaske einen ganzen Tag lang“, kritisiert Böhmer. Wünschenswert wäre: eine Maske pro Patient.

Bei all der teils harschen Kritik am System, zwei Details fallen beim Lesen auf: Zum einen vertraut Böhmer, die selbst Sorge hat, krank zu werden, dennoch dem Gesundheitssystem im Grundsatz. Es sei „ein gutes System, vor allem im Vergleich mit anderen Ländern“, sagt sie. Angst haben müssten Patienten keineswegs, trotz aller Unzulänglichkeiten, betont Böhmer. Und zum Zweiten fällt auf: An keiner Stelle verlässt Böhmer vollends die Motivation. Umzusatteln auf einen anderen Beruf überlegt sie zwar immer wieder, doch wenn überhaupt, dann als Ergänzung zu ihrem Beruf, nicht als Ersatz. „Mein Beruf ist nicht nur ein Beruf, für mich ist er Berufung“, erklärt sie im Gespräch.

Mit dem Buch, so hofft sie, könnte sich an den Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte, die durchaus kritikwürdig seien, etwas ändern. „Ich weiß nicht, ob sich wirklich etwas bessert. Aber die Hoffnung stirbt ja immer zuletzt“, sagt Böhmer, lacht kurz auf und wird wieder ernst. „Tatsächlich hoffe ich, dass ich in einem Nachfolgebuch schreiben könnte, was sich alles zum Guten verändert hat“, sagt sie.

Vor allem die vor Jahren eingeführten Fallpauschalen sind laut Nina Böhmer „ein Riesen-Problem“, sie zwängen Krankenhäuser, finanziellen Wertmaßstäben zu folgen und nicht dem, was in der Sache sinnvoll wäre. „Wenn ich mir sofort etwas wünschen dürfte, wäre es dies: dass alle Krankenhäuser aufhören, nach betriebswirtschaftlichen Kriterien zu arbeiten. Fallpauschalen gehören abgeschafft“, betont die Krankenpflegerin.

Ob ihr Buch eine solche Durchschlagskraft haben wird, dies zu erreichen? Da ist selbst die engagierte Krankenschwester skeptisch. „Aber toll wäre es“, sagt sie.