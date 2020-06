Ethik-Debatte um Tierversuche

Jährlich sterben zigtausende speziell gezüchtete Tiere bei Versuchen für Forschung

von Kay Müller

28. Juni 2020, 18:06 Uhr

Kiel | Im Jahr 2018 waren es über 27.000 Mäuse, 698 Schafe, eine Katze und über eine halbe Million Fische. An all diesen Lebewesen gab es nach jüngsten Zahlen des Umweltministeriums Schleswig-Holstein Tierversuche. „Und für einen großen Teil der Tiere endeten die tödlich“, sagt die Leiterin des Referates Tierschutz im Ministerium, Michaele Sekulla.

39 Organisationen haben in Schleswig-Holstein das Recht, Versuche mit Tieren zu machen – meist sind es Forschungseinrichtungen. Seit Jahren sei die Zahl der Versuche relativ stabil, die halbe Million Fische seien ein Ausreißer gewesen, sagt Sekulla. Dabei handelte es sich um einen Versuch in einer Aquafarm, die mit der Fütterung von Tieren experimentiert habe. Da habe man eine gewisse Zahl von Larven gebraucht, von denen viele auch ohne Tierversuch gestorben wären. Aber auch ohne die Fische gab es 2018 41.107 Versuche, 2017 waren es sogar 51.052. Bundesweit waren es 2018 genau 2.825.066 Tierversuche.

Genehmigung nur bei wissenschaftlicher Begründung

„Für das Umwelt- und Landwirtschaftsministerium steht im Vordergrund, die Zahl der Tierversuche weiter zu verringern und den Schutz des einzelnen Versuchstieres zu gewährleisten“, heißt es auf den Internetseiten des Ministeriums. Jeder, der Tierversuche machen wolle, brauche eine Genehmigung, und die gebe es nur, wenn derjenige wissenschaftlich begründet nachweisen könne, dass er das Forschungsziel nicht durch andere Methoden oder Verfahren erreichen kann.

„Wir finden die Tierversuche natürlich nicht gut“, sagt der Landesvorsitzende des Tierschutzbundes, Holger Sauerzweig-Strey. „Aber wir wissen auch, dass um jedes Tier gerungen wird.“ Tierschützer sind Teil der so genannten Ethik-Kommission, in der auch Wissenschaftler sitzen, die über die Zulassung von Tierversuchen mitentscheiden. „Deren Empfehlungen folgen wir in der Regel“, sagt Sekulla. Trotzdem hat Sauerzweig-Strey ein Ziel: „Möglichst sollte es Forschungen ganz ohne Tierversuche geben.“