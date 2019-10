Es wird gemüllert

Avatar_shz von shz.de

21. Oktober 2019, 12:32 Uhr

Die meisten Berufe haben sich eine eigene Sprache geschaffen und ergänzen sie laufend. Manchmal soll sie komplizierte Inhalte verständlich machen, oft aber auch genau das Gegenteil bewirken. Die Welt der Medizin ist hierfür das beste Beispiel. Ein ganz anderer Bereich ist der Fußball. Kaum ein Wochenende vergeht, an dem Spieler und Reporter nicht neue Vokabeln in Umlauf bringen. In einer Untersuchung haben Linguisten gerade ermittelt, dass es für die schlichte Botschaft, ein Tor sei erzielt worden, geradezu unglaubliche 180 Formulierungen gibt. Darunter einige geistreiche, aber vor allem sinnlose. Da wird nicht nur geschossen, sondern eingenetzt, geballert, geschoben, geschlenzt, geknallt, gedrückt, kassiert, gestochen, ja, sogar gemüllert. Gäbe es für das Erzielen von Toren eine Phrasenkasse, sie wäre nach jedem Spieltag prall gefüllt. Mächtig in Mode gekommen ist neuerdings die Mentalität. Gemeint ist offenbar Willensstärke, aber dieser klare Begriff gilt in der Sprachwelt der Fußballer wohl als zu banal. Ist egal, Hauptsache es klingt gut. Was im weiteren Verlauf der Saison wohl noch zu erwarten ist?