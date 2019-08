Mobilitätsforscher im Interview : „Es werden weniger Billigflüge gebucht“: Andreas Knie erwartet Greta-Effekt

Mobilitätsforscher Andreas Knie erwartet deutliche Impulse von „Fridays for Future“ auf den Konsum.

von Melanie Heike Schmidt (Interview)

05. August 2019, 20:58 Uhr

Berlin | Ferien, Flugscham und „Fridays for Future“-Demos: Sind die selbst erklärten Klimaschützer doch keine, wenn es um ihren eigenen Urlaub geht? Oder warum fliegen so viele in den Urlaub? Wie das zusammenpasst und warum in Zukunft tatsächlich weniger Billigflüge gebucht werden, erklärt Andreas Knie (Foto), Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin, im Gespräch mit unserer Redakteurin Melanie Heike Schmidt:

dpa

Das passt ganz einfach zusammen. Das mit dem Flugscham oder besser gesagt, das Bewusstsein, dass Fliegen jetzt nicht unbedingt klimafreundlich ist, hat erst seit Anfang des Jahres Dominanz gewonnen. Das, was wir jetzt beobachten, dass die Menschen im Sommer auch weiterhin fliegen, hat ja Vorlaufzeiten von mindestens einem Jahr. Die Menschen fliegen jetzt noch ihre Altsünden ab. Wir merken aber auch, dass viele an neue Planungen bewusster rangehen.



Inwiefern?

Wir beobachten bei Befragungen, dass die Menschen sagen: „Ich kann jetzt nicht von heute auf morgen alles umstellen, außerdem habe ich schon gebucht.“ Aber mal eben schnell für 38 Euro nach Barcelona zu fliegen ist bei den Sensiblen bereits deutlich zurückgegangen.



Erwarten Sie, dass das noch weiter zurückgeht? Dass den Demos Taten folgen und sich die Mobilität nachhaltig wandelt?

Ja. Das sehen wir deutlich. Es wird nicht von heute auf morgen niemand mehr fliegen, das darf man nicht erwarten. Aber quantifizieren können wir es schon: Wir gehen davon aus, dass ab dem kommenden Sommer etwa ein Viertel weniger Billigflugangebote gebucht werden. Die Menschen, die Wahlfreiheit haben und die früher gesagt haben: „Ach, das habe ich doch immer so gemacht“, werden dies dann vielfach nicht mehr tun.



Und wer fliegt weiter billig?

Es gibt eine Menge Abhängigkeiten, und nicht jeder ist sensibel für dieses Thema. Wer geschäftlich unterwegs ist, wer Konferenzen zugesagt hat, wer beruflich schnell irgendwohin muss, wird das weiter so machen. Das wird sich auch nicht so schnell ändern.

Andreas Arnold/dpa

Es braucht seine Zeit. Die Inkubationszeit von dem Punkt, an dem man sich bewusstmacht, dass man etwas ändern will, bis zu dem Punkt, wo man es tut, muss man auch bedenken. Aber ab dem Herbst 2020 etwa werden wir spürbar etwas merken.Ich bleibe dabei. Der Effekt ist noch nicht so groß, wie ich mir das wünsche und wie es auch nötig wäre. Das ist wie beim Rauchen: Man weiß, es ist nicht gut. Aber dann sagt man sich: „Der andere raucht ja auch, ich höre später auf, ganz bald, versprochen …“ Es gibt eine sehr große Bereitschaft, sich einzuschränken. Aber die Bereitschaft ist zugleich begrenzt, weil man sich denkt: „Wenn ich das jetzt mache, dann bringt es nichts, denn der andere macht es ja doch.“ Dies zu ändern geht nur über Verbote.Innerdeutsche Flugverbote sollten überhaupt einmal diskutiert werden, das wäre der erste Schritt. Anschließend kann man sich auf die Deckelung der internationalen Flüge konzentrieren.Ich fürchte, eher nicht. Das, was zurzeit diskutiert wird, ist nur Stückwerk, da fehlt der große Wurf. Eigentlich hätte das sogenannte Klimakabinett die Sommerpause nutzen müssen, um für den Herbst einen integrierten CO2-Reduktionsplan auszuarbeiten. Wahrscheinlich würde dieser mit einer CO2-Bepreisung plus Kompensation enden. Ehrlich gesagt: Ich glaube nicht, dass sie es schaffen.