„Es war meine Pflicht“

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack zur Weitergabe des umstrittenen Bestra-Berichtes und den Herausforderungen in Ihrem neuen Amt

08. Mai 2020, 20:14 Uhr

Am Dienstag der vergangenen Woche übernahm Sabine Sütterlin-Waack das Innenministerium. Die Jusitzministerin folgte auf Hans-Joachim Grote, dem der Ministerpräsident (alle CDU) zuvor sein Vertrauen entzogen hatte. Mit der Innenministerin sprachen Margret Kiosz und Dieter Schulz.

Frau Sütterlin-Waack, man hört, der Abschied aus dem Justizministerium sei Ihnen schwer gefallen. Biegen sie morgens auf dem Weg zur Arbeit noch manchmal falsch ab?

Nein, zum Glück habe ich einen Fahrer. Der findet den Weg ins Innenministerium schlafwandlerisch sicher. Aber ich gebe zu, es ist noch ungewohnt, was nach einer Woche im Amt aber auch nicht verwundern kann. Und es stimmt auch, dass mir der Abschied aus dem Justizministerium schwergefallen ist. Ich habe die Arbeit dort gerne gemacht. Hier bin ich noch in der Eingewöhnung. Das ist eine andere Hausnummer. Statt knapp 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten hier über 500. Ich bin, ehrlich gesagt, immer wieder erstaunt, was hier alles entschieden wird.



Und trotzdem haben sie die Gleichstellungsabteilung mit ins Innenministerium genommen...

Ja die Gleichstellung liegt mir sehr am Herzen. Und ich weiß – bei allem Respekt für die beiden Kollegen an der neuen Spitze des Justizministeriums – auch nicht, ob das so ein ganz gutes Bild nach Außen abgegeben hätte, wenn dieses Thema allein in Männerhand liegen würde.



Ist Ihr neuer Job nicht ein Schleudersitz, immerhin sind vier ihrer direkten Vorgänger vorzeitig aus dem Amt geschieden oder abgewählt worden?

Ich hoffe nicht. Aber es sind hier natürlich viele Themen zu bearbeiten die auch gesellschaftlich relevant sind. Zum Beispiel Ausländerfragen, die Polizei ...



Wie unbelastet können Sie ihr neues Amt eigentlich angehen? Ihr Amtswechsel ist ja verbunden mit einer regelrechten politischen Schlammschlacht wegen Ihres Amtsvorgängers.

Ich versuche mich davon frei zu machen. Das schulde ich auch den vielen guten Leuten, die hier im Innenministerium offen auf mich zugehen. Natürlich sind alle erstmal geschockt und fragen sich, was da eigentlich passiert ist. Für eine Ministerin ist es immer leichter, am Anfang einer Legislatur das Amt zu übernehmen, statt auf ein fahrendes Schiff aufzusteigen.



Aber sind Sie wirklich ganz unbelastet. In den plötzlichen Abgang ihres Vorgängers waren Sie als Justizministerin ja involviert. Sie haben den Vermerk der Staatsanwaltschaft an den Ministerpräsidenten weitergegeben. Belastet Sie das nicht?

Nein, überhaupt nicht. Es war nämlich meine Pflicht, die Informationen an Daniel Günther weiterzureichen. Das ergibt sich ganz klar aus der Geschäftsordnung der Landesregierung. Dort ist festgelegt welche Sachverhalte weiter gegeben werden müssen. Und um solche Sachverhalte hat es sich hier gehandelt.



Der ehemalige Landtagsabgeordnete und heutige EU-Abgeordnete Patrick Breyer wirft ihnen vor, persönliche Daten weiter gegeben zu haben, obwohl gegen Grote von der Staatsanwaltschaft gar nicht ermittelt wurde. Das sei ein Verstoß gegen die Pressefreiheit.

Das ist seine Meinung, und ich bin der Meinung, wenn die Staatsanwaltschaft einen Bestra-Vermerk an die Justizministerin schickt, dann hat sich die Staatsanwaltschaft das genau überlegt. Das Weitereichen ist meine Pflicht.



Im Kern geht es bei dem ganzen Thema ja um die Rockeraffäre, vermuten Sie noch weitere Leichen im Keller des Hauses?

Das kann ich noch nicht sagen, aber ich hoffe nicht. Der Untersuchungsausschuss tagt noch weiter und verhört Zeugen. Dem möchte ich nicht vorgreifen.

Hat ihr direkter Amtsvorgänger Fehler beim Auswechseln der Polizeispitze gemacht?

Da will ich mir kein Urteil anmaßen. Das war seine Entscheidung damals, die hat er auf Grund seiner Eindrücke - relativ schnell nach seinem Amtsantritt- getroffen. Das haben wir als Kabinett damals auch mitgetragen.



Wie der Bestra-Bericht zeigt, stand ja auch die neue Polizeispitze unter Druck. Sie planen jetzt kurzfristig keine personellen Veränderungen?

Ich bin eine große Freundin von Kontinuität. Ich muss in diesem großen Haus auch erst mal ankommen. Ich habe im Übrigen den Eindruck, dass das Innenministerium gut aufgestellt ist.



Jenseits der Polizeigeschichten, was hat Ihr Amtsvorgänger Ihnen als großeAufgaben noch hinterlassen?

Natürlich das Finanzausgleichsgesetz das aktuell in erster Lesung im Landtag beraten wird. Das ist ein wirklich großes Projekt, das viele Kräfte gebunden hat. Ich bin froh, dass da jetzt die Grundzüge geeint sind. Der Landesentwicklungsplan ist natürlich auch ein großes Thema, genauso wie das Landesverwaltungsgesetz mit der Reform des Polizeirechts. Ein Blick in den Koalitionsvertrag zeigt aber, dass wir schon ganz viele Themen erledigt haben. Ganz abgesehen davon muss man auch jeden Tag mit neuen Herausforderungen rechnen, etwa im Aufenthalts- und Asylrecht.



Haben wir in der Corona-Krise die Freiheitsrechte zu stark beschnitten?

Das wird man erst im Nachhinein wissen. Angesichts der Situation, in der wir im März waren, war es meiner Meinung nach der einzig richtige Weg, den wir gehen konnten. Wir mussten das Infektionsrisiko eindämmen, und das hat ja auch relativ gut geklappt. Ab natürlich beschäftigt uns auch diese Frage. Nicht umsonst hat die Jamaika-Runde am Mittwoch von 17.30 bis 0.30 Uhr getagt, daran merkt man schon, wie sehr wir ins Detail gehen, um den Menschen möglichst schnell ihre Freiheit zurückzugeben.



Warum setzt Jamaika nicht mehr auf Freiwilligkeit?

Das machen wird doch jetzt. Wir sind von den Quadratmeterzahlen weg, wir stellen die Abstandsregelung in den Vordergrund. Vieles wird den Menschen jetzt doch überlassen. Im Übrigen: Anfangs haben wir sehr viel auf Freiwilligkeit gesetzt. Allerdings haben wir dann gesehen, dass sich nicht alle daran halten, dass sie eng aufeinander saßen und die Infektionszahlen auch zunächst anstiegen.



Trotzdem haben viele Menschen den Eindruck, entmündigt zu werden. Wer sich nicht an die Virologenmeinunghält, gilt schnell als Fakenews-Produzent. Gerät die Meinungsfreiheit unter die Räder?

Ich halte es für wichtig und richtig, über die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Virus zu diskutieren. Viele Freunde und Bekannte fragen mich: Könnt ihr die Leine nicht etwas lockerer lassen, muss das alles verboten werden? Diese Fragen sind zulässig, genauso wie der Protest. Wir sind eine offene Gesellschaft, wir müssen diskutieren. Mit dem Begriff „Fake News“ fremdele ich etwas. Aber neben Skeptikern und Befürwortern der Virologen-Vorschläge gibt es auch noch eine dritte Gruppe, das sind die Verschwörungstheoretiker, und damit habe ich große Probleme. Den Ruf nach Lockerungen kann ich hingegen gut nachvollziehen, besonders bei jungen Familien, die stark belastet sind. Wir müssen sehr genau abwägen zwischen Freiheit und Sicherheit.



Bei der nächsten Innenministerkonferenz wird es ein Gruppenbild mit Dame geben. Macht sie das stolz?

Stolz ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich finde es schon gut, dass Frauen diese vermeintliche Männerbastion der Innenpolitik betreten. Die Leitung dieses großen Ministeriums wird vielleicht auch zu einem zusätzlichen Schub für die Gleichstellungspolitik im Lande führen.