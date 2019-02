„Es muss normal werden, den Führerschein irgendwann abzugeben“

Was tun, wenn Hochbetagte hinter dem Steuer zur Gefahr werden?

von Can Yalim

02. Februar 2019, 11:37 Uhr

Wer in Deutschland den Führerschein erwirbt, hat eine Fahrerlaubnis auf Lebenszeit – selbst wenn man im Alter nicht mehr gut sehen und schnell genug reagieren kann. Unfallforscher und Verkehrspolitiker fordern Eignungstests. Verkehrsminister Andreas Scheuer will davon nichts wissen.

Für Marie-Louise Raab wäre es eine Tragödie, müsste sie ihren Führerschein abgeben. „Ich kann nur noch sehr schlecht laufen. Wie sollte ich einkaufen? Ich müsste umziehen, könnte vielleicht nicht mehr alleine leben, so wie ich es will“, erzählt die 85-Jährige. Den „gelben Blitz“, wie sie ihren VW Lupo nennt, braucht sie nicht nur für Arztbesuche oder zum Einkaufen. „Ich fahre noch wahnsinnig gerne Auto, auch wenn mir langweilig ist, über Felder und Höhen. Dabei fühle ich mich frei und sicher.“

Aber Prinz Philips Unfall und die folgende Diskussion haben auch sie zum Nachdenken gebracht. Es dauerte schließlich eine Weile, bis sich der Mann von Queen Elizabeth II. bei der Frau entschuldigte, die in einem von ihm verschuldeten Unfall verletzt wurde. „Ich bin sehr zerknirscht angesichts der Konsequenzen“, schrieb der 97-Jährige später. Es gebe viele Menschen, die wollten es nicht wahrhaben, dass sie längst zum Sicherheitsrisiko geworden seien, sagt Marie-Louise Raab. „Dabei könnten sie auch Kinder treffen.“



Harakiri für Politiker





Immer wieder verursachen Hochbetagte, die eigentlich nicht mehr fahren sollten, dramatische Crashs. Wie vor einem Jahr auf der A 14 bei Leipzig, als ein 85-Jähriger die Orientierung verlor, auf der Autobahn wendete und zum Geisterfahrer wurde. Die aktuellste Bilanz des Statistischen Bundesamtes stammt von 2017. In dem Jahr waren 75 000 Senioren an Unfällen mit Personenschaden beteiligt.

Zwar hat Bundesverkehrsminister Scheuer recht, wenn er sagt: „Ältere Menschen bauen deutlich weniger schwere Unfälle als andere Autofahrer.“ Doch ist das nur ein Teil der Wahrheit. „Bezogen auf die gefahrenen Kilometer, sind über 75-Jährige an mehr tödlichen Unfällen beteiligt als die Risikogruppe der 18- bis 21-Jährigen“, stellt Siegfried Brockmann klar.

Brockmann ist der Doyen der deutschen Unfallforscher vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Die aus seiner Sicht entscheidende Zahl: „Drei Viertel aller Unfälle, in die Fahrer über 75 Jahre verwickelt sind, werden von ihnen verursacht.“ Ein trauriger Spitzenwert unter allen Altersgruppen. Er kommt zu dem Schluss: „Da der Anteil älterer Menschen hinter dem Steuer kontinuierlich steigen wird, müssen wir reagieren!“

Reagieren, aber wie? Braucht es einen „Senioren-Tüv“, verpflichtende Fahrtauglichkeitstests für alle ab 75 Jahren und den Führerscheinentzug für diejenigen, die durchfallen? Eine solche Forderung wäre für Politiker, die noch eine Wahl gewinnen wollen, Harakiri. Trotzdem winken längst nicht alle so kategorisch ab wie CSU-Mann Scheuer. SPD-Verkehrsexpertin Kirsten Lühmann etwa sagt: „Grundsätzlich halte ich es für richtig, auf die Risikofaktoren einzelner Zielgruppen spezifisch einzugehen.“ Sie verweist auf die Null-Promille-Grenze für junge Fahrer. Auch das sei keine Diskriminierung, sondern eine gezielte Gegenmaßnahme gegen ein besonderes Risiko.

Problem erkannt – aber im Falle der Hochbetagten am Steuer noch lange nicht gebannt. Der Verkehrsgerichtstag hat bei der Politik zunächst ein Konzept für „qualifizierte Rückmeldefahrten“ für 75-Jährige in Auftrag gegeben, bei denen sich ein Fahrlehrer für 45 Minuten auf den Beifahrersitz setzt. In Niedersachsen werden solche Fahrten schon von den Verkehrswachten angeboten. Was fehlt, sind ein standardisiertes Verfahren, eine wissenschaftliche Grundlage und eine verpflichtende Teilnahme.

In vielen anderen EU-Ländern müssen sich Senioren längst regelmäßig testen lassen, wollen sie ihren „Lappen“ behalten. Dass das für weniger Unfälle sorgt, ist indes noch nicht belegt. Eine bessere Datenlage sei dringend notwendig, sagt SPD-Verkehrspolitikerin Lühmann. „Wir müssen auf der Grundlage von Fakten und nicht nur empfundenen Tatsachen entscheiden können.“

Empfundene Tatsachen? Nicht nur für diejenigen, die Opfer von Unfällen mit fahruntüchtigen Senioren geworden sind – bis zu 30 000 Menschen waren das allein 2017 –, wäre das schon genug zum Handeln. Auch die Deutsche Alzheimer Gesellschaft wünscht sich ein Einschreiten des Gesetzgebers: „Regelmäßige vorgeschriebene Tests würden es ein Stück weit normaler machen, dass der Führerschein irgendwann abgegeben werden muss“, sagt Geschäftsführerin Sabine Jansen. Und sie formuliert den Kern des Problems: „Viele Menschen wollen das Autofahren und damit ein Stück unabhängiger Mobilität ungerne aufgeben – und gestehen sich ihre Einschränkungen nicht ein.“

Und so folgen viele Prinz Philips Beispiel und fahren immer weiter. Ärzten, die etwa eine Seh-Untüchtigkeit attestieren, sind wegen der Schweigepflicht weitgehend die Hände gebunden. Und auch Verwandte oder Freunde sind oftmals machtlos. „Schon der Versuch, sich dem Thema zu nähern, endet in der Regel im Fiasko“, berichtet GDV-Experte Brockmann.

Marie-Louise Raab würde eine Prüfung, ob sie noch sicher fahre, „nichts ausmachen“, sagt sie. Die Seniorin vertraut zwar auf ihre Fahrtüchtigkeit, fährt auch gerne mit ihrer Enkelin durch die Gegend und holt sie vom Bahnhof ab, wenn sie für ein paar Tage zu Besuch kommt. Ins Zentrum fährt sie aber nicht mehr, auch zur Rushhour setzt sie sich nicht mehr hinters Steuer, und Autobahnen meidet sie ganz. „Den Stress brauche ich nicht mehr.“

Fände sie es nicht diskriminierend, wenn sie plötzlich beweisen müsste, dass sie keine Gefahr für sich und andere darstellt – nur weil sie schon so alt ist? „Ich glaube nicht“, sagt sie, „wenn es alle machen müssten, wäre es okay.“

Mit dem Ruf nach verpflichtenden Prüfungen will sich derzeit keine Partei die Finger verbrennen. Auch Grünen-Verkehrssicherheitsexpertin Daniela Wagner setzt auf „Anreize“, damit sich Senioren freiwillig kontrollieren lassen.



Mehr mobile Praxen





Unfallforscher Brockmann will den Hochbetagten vor allem die Angst nehmen, dass gleich die Fahrerlaubnis weg sein könnte. „Es gibt viele Zwischenschritte, um die Mobilität zu erhalten“, sagt er. Etwa die Beschränkung auf bekannte Strecken. Aber die Zeit zum Handeln laufe ab. Spätestens in 10, 15 Jahren, wenn die Babyboomer zu Hochbetagten würden, drohe die Zahl der vermeidbaren Unfallopfer drastisch anzusteigen.

Die verstreichende Frist muss aus Sicht der Alzheimer Gesellschaft auch genutzt werden, um Älteren ein Leben ohne Führerschein zu erleichtern. Gerade in ländlichen Regionen hätten sie kaum Möglichkeiten, einen Arzt oder auch nur den nächsten Supermarkt zu erreichen. „Hier müssen dringend Lösungen gefunden werden, zum Beispiel mehr Linienbusse und auch mobile Arztpraxen“, sagt Geschäftsführerin Jansen. „Hier sind weitere kreative Ideen gefragt. Auch die nachbarschaftliche Unterstützung, beispielsweise in Form von Fahrgemeinschaften zum Einkaufen, könnte viel mehr Verbreitung finden.“