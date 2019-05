Es läuft bei Mansor Farah

Erfolgreich im Job und im Sport – wie ein junger Somalier die Integration in die deutsche Gesellschaft geschafft hat

von Kay Müller

28. Mai 2019, 21:27 Uhr

Kiel | Petra Schmidt gibt es offen zu: „Zu Anfang hatte ich Bedenken.“ Die Geschäftsführerin der Firma „H. Penk Sohn GmbH“ in Kiel war unsicher, ob sie Mansor Farah aus Somalia einstellen sollte. Ein Ausländer, ein Farbiger, ein Flüchtling? „Ich habe mich gefragt: Passt der in so eine alte Firma wie unsere? Klappt das mit den Kollegen und den Kunden?“

Das ist jetzt vier Jahre her – und nun kann Petra Schmidt sogar mit ihrem Azubi prahlen. So sehr, dass Wirtschaftsminister Bernd Buchholz gekommen ist, um sich ein Bild von dem 22-Jährigen zu machen, der in zwei Wochen seine Ausbildung zum Anlagenmechaniker abschließen will.

„Der ist doch ein echter Glücksfall für Sie, oder?“, fragt der FDP-Politiker die Unternehmerin, die heftig nickt. „Das hat sich gleich am ersten Tag gezeigt: Da hat er als Praktikant zum Besen gegriffen – ohne das jemand etwas sagen musste.“ Das sei gut angekommen bei den Kollegen, dazu habe der Somalier ein Händchen fürs Handwerk. Diskriminierungen habe er nicht erlebt, sagt der Lehrling.

Dass die Wirtschaft in Schleswig-Holstein auf Zuwanderer angewiesen ist, wird schnell deutlich bei diesem Ortstermin in Kiel. „Das ist unsere einzige Chance den Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen“, sagt der Präsident der Handwerkskammer Lübeck, Ralf Stamer. Denn die Zahl der Ausbildungsplätze sei in den vergangenen Jahren zwar gestiegen, es gebe aber nicht mehr deutsche Bewerber dafür. „Es fällt uns immer schwerer überhaupt noch Azubis zu finden“, sagt Schmidt.

Dabei gibt es genug arbeitslose deutsche Jugendliche – unter den 16- bis 25-Jährigen seien fast 8500 ohne Job, sagt Buchholz. „Wenn wir nichts tun, läuft das bei vielen auf eine Hartz-IV-Karriere hinaus.“ Diese Jugendlichen müssten genauso gefördert werden wie die Flüchtlinge. Die Quote der ausländischen Azubis sei von drei Prozent im Jahr 2014 auf aktuell zehn Prozent gestiegen, sagt der Minister. „Hätten wir die nicht, hätten wir ein Problem.“ Petra Schmidt kann anderen Arbeitgebern nur empfehlen, es mit Flüchtlingen zu probieren. „Die sind oft motivierter als Deutsche.“

Mansor Farah wollte immer einen festen Job. „Und den bekommt man mit einer Ausbildung“, sagt er. Die hat er früh angepeilt. Mit 14 Jahren kommt er 2010 nach Deutschland – allein. Er wächst in einem Kinderheim bei Schleswig auf, lernt von den deutschen Kindern die Sprache, macht den Hauptschulabschluss. „Bei vielen Flüchtlinge reicht es aber oft sprachlich nicht, um eine Ausbildung zu beginnen“, sagt Ingo Green, Willkommenslotse bei der Handwerkskammer. Er betreut Farah, macht ihn in Werkstätten und durch Praktika fit für den Beruf. Schnell steht fest, dass der junge Mann Anlagenmechaniker werden will – Green besorgt ihm ein Praktikum bei Petra Schmidt. „Nach zwei Wochen wollte ich verlängern, aber die haben mir gesagt, dass ich einen Ausbildungsplatz haben kann“, sagt Farah und grinst darüber noch heute.

Immer besser lernt er deutsch – auch durch den Sport. Er ist amtierender Azubi-Landesmeister über 3000 Meter. Er trainiert mit deutschen Studenten, die bringen ihm als Gegenleistung deutsch bei. „Das nenne ich mal Integration“, sagt Buchholz, der sich nach den Übernahmechancen des jungen Mannes bei „H. Penk Sohn“ erkundigt. „Ist alles schon geregelt“, sagt Petra Schmidt. „Natürlich kann er bleiben.“