„Es lässt mich nicht altern“

Die SPD-Landeschefin Serpil Midyatli über ihr Amt, die Unterschiede zu ihrem Vorgänger Ralf Stegner und mit wem sie eine Doppelspitze bilden würde.

von Dieter Schulz

08. Juli 2019, 08:56 Uhr

Am 30. März wurde Serpil Midyatli zur SPD-Landesvorsitzenden gewählt. Über ihre ersten 100 Tage sprachen mit ihr Kay Müller und Dieter Schulz.

100 Tage sind rum, macht der Job noch Spaß?

Na klar ...



... aber die Umfragewerte sinken immer weiter, Ihre Bundesvorsitzende ist Ihnen abhanden gekommen. Das sind doch keine guten Nachrichten für die SPD.

Es war ja eine bewusste Entscheidung, SPD-Vorsitzende in Schleswig-Holstein zu werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen: Die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, sind sehr positiv. Die Sozialdemokraten im Land sind sehr froh, dass der Wechsel so gut geklappt hat. Wir haben nur das vollzogen, was jetzt in Berlin kommt, wir waren hier im Norden ein wenig schneller mit dem Erneuern.



Das heißt, die Doppelspitze ist in Schleswig-Holstein schon installiert?

Tatsächlich noch nicht, aber das ist in Vorbereitung. Es wird im Frühjahr nächsten Jahres einen Satzungsparteitag geben, und da haben wir tatsächlich vor, die Doppelspitze in unserer neuen Satzung als Möglichkeit festzuschreiben. Ich halte dies für eine gute Variante an der Parteispitze.



Aber es ist nur eine Möglichkeit ...

Es ist eine Möglichkeit, aber hier in Schleswig-Holstein haben wir, haben die Jusos, die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen schon länger die Forderung nach einer Doppelspitze. Auf der Ebene der Ortsvereine gibt es diese Möglichkeit schon und zum Beispiel in Kiel haben Ortsvereine damit gute Erfahrungen gemacht.



Wünschen Sie sich denn einen Co-Vorsitzenden?

Kommt auf den Co-Vorsitzenden an, würde ich sagen...



... aber Sie haben das Vorschlagsrecht.

Falls es zu einer Doppelspitze kommen sollte, bewirbt man sich als Team, und das finde ich großartig. Als wir die Doppelspitze diskutiert haben, habe ich tatsächlich immer gesagt, dass ich mir eine Kandidatur dann nur im Team vorstellen kann. Die Chemie muss ja stimmen, wenn man so intensiv zusammenarbeitet.



Sie haben also Ihren Traumpartner – in der Partei – noch nicht gefunden?

Wir hatten während unserer Vorstandsklausur nur die Verständigung, dass wir die Möglichkeit einer Doppelspitze in Schleswig-Holstein nutzen wollen, wenn der Bundesverband den Weg dazu frei macht. Alles andere kommt später.



Wie sieht Ihre persönliche 100-Tage-Bilanz als Landesvorsitzende aus?

Der Landesvorstand hat sich ganz neu zusammengesetzt. Auch deshalb haben wir in den ersten Wochen viel zusammengesessen, neudeutsch Teambuilding betrieben. Wir sind elf Personen, jeder ist mit seinen Schwerpunkten gekommen, da wollten wir uns erst finden. Das Zweite war die Landesgeschäftsstelle. Unsere Mitarbeiter waren zwölf Jahre lang einen anderen Führungsstil gewohnt. Natürlich kennen wir uns alle schon lange, aber die Rollen haben sich jetzt geändert. Und dann gab es natürlich viele Fragen nach Antrittsbesuchen. Von denen habe ich einige schon geschafft. Die Einzelgewerkschaften waren mir sehr wichtig, aber auch mit dem Unternehmerverband möchte ich mich zeitnah treffen. Als Drittes ist die sozialdemokratische Denkfabrik kurz vor der Zusammenstellung. Da fehlen noch ein, zwei Gespräche. Aber die kommen noch vor der Sommerpause, so dass die Mitglieder Ende August das erste Mal zusammenkommen werden.



Sie haben gerade einen Unterschied zum Führungsstil Ihres Vorgängers erwähnt. Wie würden Sie den denn beschreiben?

Wir sind grundsätzlich verschiedene Typen. Es sind aber oft ganz einfache Dinge, die uns unterscheiden – etwa die Tage an denen man sich trifft. Ralf Stegner hat ja als Bundes-Vize auch in Berlin viele Termine, da bin ich als Beisitzerin im Bundesvorstand flexibler. Und ich werde ein Büro in der SPD-Landesgeschäftsstelle beziehen.

Wenn es irgendwie machbar ist, spreche ich gerne direkt mit Leuten. Da rufe ich Genossen, die eine Frage oder Anmerkung haben, gerne einfach mal an. Erst kürzlich hatte ich so einen Fall. Zuerst war da große Überraschung am anderen Ende. 30 Sekunden kam gar nichts. Dann kam große Freude, und es war ein tolles Gespräch.



Wenn man Sie hört, scheint der Zustand der Nord-SPD besser zu sein als der im Bund. Es klingt bei Ihnen nach Neuanfang, nach Freude, etwas zu reißen. Aber es muss doch auch viel Frust da sein?

Was den Bund und das letzte Wahlergebnis angeht, natürlich ist da Frust. Aber gegenüber dem Landesverband ist die Stimmung eine andere, die Erwartungshaltung ist anders. Und, hier sehen die Mitglieder, dass sich etwas verändert, bewegt. Wir sind ein neues Team, kommunizieren anders, und wir werden den Parteirat als Gremium der Kreisverbände enger in die Entscheidungsprozesse einbinden, hier findet Dialog statt. Deshalb gibt es mit unserer Arbeit eher Zufriedenheit.



Was hören Sie am meisten? Was wollen die Genossen?

Das ist unterschiedlich, ob man eher auf dem Land oder in den Städten unterwegs ist. Zum einen wollen die Ortsvereine von organisatorischen Dingen befreit werden, weil sie mehr politische Debatten führen wollen. Dann gibt es den Wunsch, den ich teile, nach der stärkeren Beteiligung von Frauen. Deshalb wird meine Sommerreise unter dem Motto stehen: „Starke Frauen bewegen das Land.“



Das wird sich in der Kandidatenliste zur nächsten Landtagswahl widerspiegeln?

Unsere Liste wird wie immer nach dem Reißverschlussverfahren zusammengesetzt – abwechselnd aus Frauen und Männern.



Wie wird die Auseinandersetzung mit der Landesregierung aussehen. Werden Sie das angehen oder Ralf Stegner als Fraktionschef im Landtag?

Da werden wir uns gemeinsam einbringen. Das ist viel Alltagsgeschäft, und das Reagieren auf die Regierung, das wird eher Ralf Stegners Part sein. Die Partei hat die Aufgabe, die langen Linien unserer Politik zu denken. In welcher Gesellschaft wollen wir leben, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir wohnen und vor allem, wie wollen wir zusammenleben? Diese Fragen zu beantworten, das ist die Aufgabe von Parteien. Aber natürlich auch von Landesregierungen – nur das erlebe ich von der Jamaika-Regierung in Schleswig-Holstein nicht. Alle reden vom Klima, und hier im Land wird die Energiewende eingestampft. Das Moratorium für den Ausbau der Windkraft, das auf zwei Jahre angesetzt war, soll jetzt sogar fünfeinhalb Jahre dauern. Das spüren die Menschen hier. Und um beim Ministerpräsidenten zu bleiben: Im Wahlkampf hatte er noch versprochen, die Dinge anzupacken, und nun erleben wir, dass er nur rumschnackt. Wenn etwa die Batterieforschungsstelle jetzt nach Ulm kommt und nicht nach Itzehoe, dann haben sich der Ministerpräsident und sein Wirtschaftsminister vielleicht nicht genügend angestrengt.



Aber noch sind zumindest in Schleswig-Holstein die Umfragewerte für Jamaika gut. Wie wollen Sie die SPD mehrheitsfähig machen?

Da gilt es, Konzepte zu entwickeln. Beispiel: bezahlbarer Wohnraum – die soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Man darf nicht nur in die Höhe bauen und in den Städten alle Grünflächen wegreißen. Auch die ländlichen Räume müssen bei diesen Konzepten immer mitgedacht werden. Wohnen, Mobilität, Versorgung mit Kita-Plätzen, Lebensgefühl und Lebenszufriedenheit – das muss heute alles in der Gesamtheit gedacht werden. Darauf muss die SPD Antworten bieten.



Aber zurück zur Machtfrage: Sie brauchen Partner, um regieren zu können. Bislang sieht es aber so aus, als ob Jamaika eng zusammensteht. Wie wollen sie da eine Partei herauslösen?

Das wird sich erst 2021 zuspitzen und auch davon abhängen, welches Angebot wir als SPD machen. Ganz offensichtlich gibt es jetzt bereits in der Regierung verschiedene Dinge, die nicht umsetzbar sind. Das wäre mit progressiven Mehrheiten anders.



Also mit den Grünen …

Selbstverständlich mit den Grünen, aber nicht nur. Auch die FDP in Schleswig-Holstein ist immer eine eher sozialliberale FDP gewesen. Wir sind uns in verschiedenen Bereichen nah. Da gibt es Schnittmengen. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass es mit Personen zu tun hat, mit Menschen, die gut miteinander können.



Wenn das Spitzenpersonal miteinander gut können muss: Mit wem gehen Sie denn mal eine Pizza essen?

Das Gute ist, ich komme ja jetzt schon mit vielen gut klar. Ich habe zwar eine neue Funktion, bin aber nicht die Neue. Ich sehe mich auf jeden Fall als Brückenbauerin sowohl zu den Grünen als auch zu den Liberalen und natürlich auch zum SSW. Die Gemeinsamkeiten mit dem SSW gehen weit über die Minderheitenpolitik hinaus.



Sprechen wir über Mehrheiten. Das erste Wahlergebnis für Sie als Landesvorsitzende war nicht ermutigend. Wo sehen Sie die SPD bei der Landtagswahl 2022?

Prognosen darüber kann ich jetzt wirklich nicht geben. Wir wissen nicht, was 2021 für eine Stimmung sein wird. Im Augenblick ist es meine Aufgabe, mit guten Konzepten zu kommen, für die SPD eine klare Linie zu formulieren. Damit wir zum Beispiel unsere Klimaziele erreichen. Arbeit ist ein riesiges Zukunftsthema. Da geht es längst nicht mehr nur um die Höhe des Mindestlohnes, sondern auch um digitale Transformation und den Fachkräftemangel. Wir haben viel Geld im System. Wir brauchen Fachkräfte, um Straßen oder Wohnungen zu bauen, wir müssen Erzieherinnen und Erzieher einstellen und vieles mehr. Geld allein reicht da nicht. Es löst nicht alle Probleme, da braucht es zeitgemäße Antworten. Die Gesellschaft verändert sich gerade. Früher hat man sich in Deutschland über die Arbeit definiert und wie viel man gearbeitet hat. Jetzt wird weniger über Gehalt gesprochen, sondern darüber, wie viel Zeit jemand für seine Familie, Freunde und Freizeit hat. Menschen definieren Glück und Zufriedenheit heute anders.



Kurz gesagt: Die SPD muss die gewandelten Interessen der arbeitenden Bevölkerung vertreten – dann wird alles gut?

Das bewegt natürlich viele Menschen. Und da reicht es eben nicht, nur über den Lohn zu reden. Da hat sich viel verändert, und wir haben bislang nicht genug auf diese Veränderung reagiert. Da sind manche innovativen Unternehmen schon weiter. Ich habe große Lust, Dinge in Schleswig-Holstein zu bewegen, anstatt die Kämpfe von vor 40 Jahren zu führen.



Zu Beginn haben wir Sie gefragt: Macht es noch Spaß? Zum Ende würden wir Sie gern fragen, um wie viele Jahre sind Sie in diesen hundert Tagen gealtert?

Über das Alter einer Frau spricht man nicht. Nein, aber jetzt mal im Ernst: Ich bin jemand, der gerne aktiv ist, und ich möchte mit allen, die mitmachen wollen, die Herausforderungen der Zukunft gestalten. Es macht mir also immer noch Spaß und lässt mich nicht altern.