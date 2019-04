Reaktionen zum Pokalfinale : „Es ist unbeschreiblich“

von Holger Loose

07. April 2019, 17:58 Uhr

THW-Trainer Alfred Gislason: „In meinem letzten Jahr nicht leer auszugehen, ist erstmal sehr gut. Das sechste Mal mit dem THW hier im Finale und immer gewonnen zu haben, macht mich sehr stolz. Es ist unbeschreiblich. Es freut mich sehr.“

SCM-Trainer-Bennet Wiegert: „Kiel war an diesem Wochenende die beste Mannschaft. Ich kann da nur gratulieren. Uns ist aus verschiedenen Gründen, gerade in der zweiten Halbzeit, ein bisschen die Luft ausgegangen. Ich kann trotzdem keinem Spieler einen Vorwurf machen.“

THW-Torhüter Niklas Landin: „Wir haben von der ersten Sekunde an den Willen und Kampf gezeigt. Das hat uns in der Abwehr geholfen, und dann war es auch viel leichter, im Tor zu stehen. Wir haben immer noch eine junge Mannschaft. Es ist ein kleiner Teil dieser Saison. Wir hoffen, dass wir auf diesem Sieg aufbauen können.“

TV-Experte Stefan Kretzschmar: „THW hat verdient diesen Pokal gewonnen. Wenn du siehst, wie Alfred Gislason seine Emotionen rausholt. Wie er sich vor die Fans stellt. Ich habe ihn noch nie so einen Pokal in die Luft stemmen sehen. Das nimmt dich schon mit, wenn du erlebst, wie so eine Legende so etwas noch genießen und feiern kann.“