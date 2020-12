Corona-Warn-App: Der Bundesdatenschutzbeauftragte wirft Politikern mangelnden Sachverstand vor

18. Dezember 2020

Berlin | Behindert in Deutschland der Datenschutz den Kampf gegen Corona? Das behaupten immer häufiger hochrangige Politiker und fordern, die Corona-Warn-App zu verschärfen. Statt dem Prinzip der Freiwilligkeit sollte es mehr Pflichten für die Nutzer geben. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber widerspricht im Interview mit Marion Trimborn – und weist der Politik den schwarzen Peter zu.



Herr Kelber, ist der Datenschutz schuld daran, dass die Infektionszahlen explodiert sind, weil man positive Testergebnisse und Kontaktdaten nicht auswertet?

Nein. Ich sage es ganz deutlich: Seit Ausbruch der Pandemie wurde mir von den Verantwortlichen noch kein einziger Wunsch für eine Regelung zur Pandemiebekämpfung vorgelegt, der am Datenschutz gescheitert ist. Datenschutz steht dem Gesundheitsschutz nicht im Weg.



Aber müsste der Datenschutz nicht etwas gelockert werden?

Anders als von manchen Talkshow-Teilnehmern behauptet wird, gibt es beim Datenschutz längst Anpassungen zur Pandemiebekämpfung. Zum Beispiel, dass man sich registrieren muss, wenn man in Restaurants geht - als die noch geöffnet waren. Oder dass bestimmte Gesundheitsdaten zwischen verschiedenen Stellen ausgetauscht werden. Oder dass Passagiere eine Aussteigekarte im Flugzeug ausfüllen müssen, die ans Gesundheitsamt geht. All das sind Anpassungen im Datenschutz in der Pandemie, die sonst nicht verhältnismäßig gewesen wären.



Vor allem Politiker von Union und SPD fordern derzeit, dass die Corona-Warn-App verschärft wird. Der CDU-Innenexperte Christoph de Vries sagt: „Daten hinterlassen keine Witwen und Waisen.“ Wie viele Tote ist uns der Datenschutz wert?

Was leistet eine solche Schlagzeile bei der Pandemiebekämpfung, frage ich. Es ist fahrlässig, so zu reden, ohne einen konkreten Vorschlag zu haben.



Haben Sie den Eindruck, dass der Datenschutz von Politikern zum Sündenbock gemacht wird?

Ich glaube, einigen geht es schlicht um Aufmerksamkeit. Bei anderen wiederum ist es regelrechte Verzweiflung: Corona ist ein großes Problem und da muss es doch irgendwo eine schnelle Lösung geben. Und dann gibt es durchaus auch welche, die Vollzugsdefizite dadurch verdecken, dass sie einen Popanz aufbauen. Das alles ist nicht hilfreich. Sehr gerne suche ich das Gespräch mit denjenigen, die konkrete Vorschläge machen. Ich erwarte von allen Politikern und von uns allen, dass für die Nutzung der App geworben wird. Die App leistet ihren Beitrag.



Aber ist es nicht doch sinnvoll, die Nutzung von Bewegungsprofilen, also GPS-Daten, in Kombination mit Kontakt-Tracking zu ermöglichen? Dann wüsste jeder, ob er mit einem Infizierten in Kontakt war.

Bis zum heutigen Zeitpunkt ist kein Verantwortlicher auf uns zugekommen und hat behauptet, dass er technisch dieses Tracking machen kann und dass wir das prüfen sollen. Wer soll die Masse an GPS-Daten verarbeiten? Es scheint kein Gesundheitsamt zu geben, das sagt, wir haben zu wenige Daten, gebt uns bitte mehr. Die haben doch jetzt schon zu wenige Leute.



Aber Tracking wäre im Prinzip eine gute Sache?

Die bisherige Corona-Warn-App macht per Bluetooth Low-Energy-Messungen im Hintergrund. Das ist die einzige Technologie, die wirklich Nähe messen kann. GPS-Daten können noch nicht mal zwischen Tiefgarage und viertem Stock in einem Haus unterscheiden. In Gebäuden funktioniert GPS nicht. Funkzellenabfrage zeigt noch nicht einmal verlässlich, in welcher Straße eine Person war. Also was soll das? Das ist keine Lösung. Und da würde ich mir mehr Befassung mit der Sache wünschen von einigen, die sich lautstark zu Wort melden. Wer Tracking will, müsste eine andere App mit anderer Technologie, die nicht im Hintergrund laufen kann, programmieren.Wo das hinführt, sieht man in Frankreich, da gab„s nur zwei Millionen Nutzer der App und sie ist gescheitert. Die Akzeptanz würde schlagartig sinken und man würde Ressourcen und Zeit vergeuden.



Stimmt es, dass die Politik beim Tracking sowieso an Google und Apple scheitern würde?

Immer wieder wird gefordert, dass wir den Ort der Infektion kennen müssen. Das ist mit der Corona-Warn-App nicht möglich, weil sie auf Schnittstellen von Google und Apple beruht, die diese Daten nicht liefern, weil sie auch nicht notwendig sind.



24 Millionen Nutzer haben bisher die App heruntergeladen. Aber nur die Hälfte der positiv getesteten Nutzer hat auch ihre Ergebnisse eingetragen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil fordert die automatische Weitergabe positiver Corona-Tests, damit alle Kontaktpersonen informiert werden können. .Eine gute Idee?Nun, zunächst einmal bräuchte man eine andere Rechtsgrundlage dafür. Die könnte der Gesetzgeber schaffen. Aber

Wie sollte das in der Praxis funktionieren? Im Augenblick beruht die Corona-Warn-App darauf, dass Nutzer dem Labor sagen, dass sie diese App haben und dass sie freiwillig ihre Testergebnisse vom Labor an die App schicken lassen. Wer das nicht will, würde das einfach verschweigen. Besser ist es, den Ablauf des Teilens zu erleichtern und die Zustimmung schon bei der Registrierung des Testes einzuholen.



Dann sind Sie auch dagegen, die Nutzung der App verpflichtend zu machen?

Ja, denn man muss die Dinge immer vom Ende her denken. Der Bürger wäre dann gesetzlich verpflichtet, ein geeignetes Handy zu besitzen und immer bei sich zu haben. Er müsste sein Gerät immer laden - so wie ich immer einen vollen Benzintank haben muss, wenn ich auf die Autobahn fahre. Und er müsste die App immer aktualisieren sowie die Konfiguration seines Handys in einer bestimmten Form belassen. Wie soll man das denn kontrollieren?

Warum gibt es in Deutschland keine Tracking-Apps wie in Taiwan, wo Menschen in Quarantäne überwacht werden. Hat die deutsche Politik das verschlafen?

Haben wir ein Problem mit der Einhaltung von Quarantäne? Ich weiß es nicht, es wurden keine Zahlen vorgelegt. Nur dann wäre ein solches Vorgehen verhältnismäßig. Und man bräuchte dafür zusätzliches Personal in der Gesundheits- und Ordnungsämtern. Auch die Forderung, die Daten von Kreditkartenabrechnungen zu verfolgen, geistert - wegen Südkorea - durch die Welt. Ich kenne kein Gesundheitsamt, das mit Kreditkartendaten etwas anfangen könnte, genauso wenig übrigens mit GPS-Daten. Deutschland sollte die Dinge machen, die hier und jetzt funktionieren und nicht einfach etwas aus anderen Ländern kopieren.



Welche zusätzlichen Maßnahmen sind denn aus Ihrer Sicht sinnvoll?

Noch in diesem Monat wird ein Update der App kommen, das ein Kontakttagebuch enthält, in dem der Nutzer eintragen kann, wen er wann getroffen hat. Wird er positiv getestet, kann er diese Aufzeichnungen dem Gesundheitsamt zur Verfügung stellen. Das Gesundheitsamt kann dann Bürger informieren, die die App nicht genutzt haben. Das ist datenschutzrechtlich unbedenklich. In der neuen Version der App wird das Teilen der Daten erleichtert, das heißt, jeder kann die Einwilligung des Teilens schon in dem Moment erteilen, in dem er sich für den Test registrieren lässt. Das wird die Zahlen der in der App hochgeladenen Ergebnisse deutlich erhöhen. Eine wichtige zusätzliche Weiterentwicklung wäre auch die Clustererkennung, also die Registrierung an einem Veranstaltungsort. Die ist besser als die derzeitige Papierlösung mit Namenslisten.

Stimmt es, dass das Tracking auch allein schon aus technischen Gründen scheitern würde, weil die US-Konzerne Google und Apple entschieden haben, dass ihre Bluetooth-API zur Kontaktverfolgung nicht in Verbindung mit einer Standortermittlung eingesetzt werden darf?

Ja.. Man müsste die App also völlig neu programmieren und in Kauf nehmen, dass sie auf Apple Handys nicht richtig läuft und man müsste alle 24 Millionen Nutzer quasi wegwerfen und neu gewinnen. Welchen Mehreffekt soll das bringen? Das verstehe ich einfach nicht.