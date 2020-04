„Es ist ein wesentlich anderer Schultag“

Wie Dänemark als erstes Land in Europa die Klassenzimmer wieder öffnet

16. April 2020, 09:39 Uhr

Es ist ein Experiment: Nach dem Corona-Lockdown vor vier Wochen hat Dänemark gestern als erstes Land in Europa mit einer Wiedereröffnung von Schulen und Kindergärten begonnen. Aber eine Rückkehr in den gewohnten Alltag bedeutet das noch lange nicht. „Es ist nicht die Schule, von der sich die Kinder verabschiedet haben. Es ist eine wesentlich andere Schule und ein wesentlich anderer Schultag“, erklärt Wilhelm Hallum, Leiter der Kongsbjergskole in Lunderskov nahe Kolding, im Fernsehsender DR 1.

Eine knappe Autostunde von der Grenze zu Deutschland liegt seine Schule entfernt. Persönlich hat Hallum mit dem Zollstock in allen 30 Räumen nachgemessen, dass die Tische mindestens zwei Meter auseinanderstehen. Klassen wurden aufgeteilt, denn von den 350 Schülern in Lunderskov dürfen maximal 14 gleichzeitig unterrichtet werden. Höchstens zwei Lehrer pro Gruppe müssen in den nächsten Wochen sämtliche Fächer abdecken. Kontaktminimierung prägt auch die Pausen: Kletterwände sind gesperrt, Sofaecken gibt es nicht mehr. Der Schulhof ist mit Markierungsband in verschiedene Zonen unterteilt worden. Jeder Jahrgang muss in seiner bleiben. Mindestens alle zwei Stunden ist Händewaschen Pflicht.

Überhaupt nur die Hälfte aller dänischen Kommunen sah sich in der Lage, direkt nach den Osterfeiertagen die Vorgaben der Regierung für die neue Ära umzusetzen. Erst ab Montag ist nach Behördenangaben mit einem flächendeckenden Betrieb zu rechnen. Rund 250 000 Kindergarten- und etwa 400 000 Schulkinder bis zur Klasse fünf sollen dann wieder in den Einrichtungen sein. Hinzu kommen die Abschlussklassen der Gymnasien. Die Abschlussprüfungen für Neunt- und Zehntklässler fallen aus. Sie erhalten ein Zeugnis auf Basis ihrer bisherigen Noten. Mit der Bevorzugung der Jüngsten bei der Rückkehr möchte die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen zugleich Familien bei der Betreuung entlasten. In Dänemark ist es Usus, dass auch bei kleineren Kindern beide Elternteile Vollzeit arbeiten.

Noch bis Ostern einschließlich war der Plan, dass alle anderen Beschränkungen mindestens bis zum 10. Mai in Kraft bleiben, darunter auch Versammlungsverbote für mehr als zehn Personen. Vorgestern überraschte Frederiksen ihre Landsleute jedoch mit der Ankündigung, dass „Dänemark ein bisschen mehr wieder geöffnet werden kann“ als angenommen. Grund: Die Infektionszahlen entwickeln sich weitaus günstiger als prognostiziert. 93 Dänen werden aktuell mit Covid-19 intensivmedizinisch behandelt – befürchtet hatten Gesundheitsexperten mehr als doppelt so viele. „Das zeigt, dass wir die Epidemie unter Kontrolle haben“, resümiert Gesundheitsminister Magnus Heunicke. „Die Zahl der Einweisungen ist ein vernünftiges Stück unterhalb der Kapazität.“ Und dann ist da die Talfahrt der Ansteckungskurve: Der Infektionsdruck, der angibt, wie viele Personen ein Corona-Kranker im Durchschnitt ansteckt, lag bei 2,6, als Dänemark am 14. März seine Kontaktsperre verhängt hat. Jetzt beträgt er 0,6. „Die Zahl ist sehr überraschend“, sagte die Oberärztin Tyra Grove Krause vom staatlichen Serum-Institut, dem dänischen Pendant des Robert-Koch-Instituts. „Aber das zeigt, wie effektiv Social Distancing ist.“ Offenbar haben die Dänen die von Ämtern und Politik gepredigten Verhaltensregeln emsig befolgt. Auch Königin Margrethe, die heute ihren 80. Geburtstag begeht, hatte ihren Untertanen vor vier Wochen in einer als historisch empfundenen Fernsehansprache ins Gewissen geredet, was ohne drastisches Umsteuern im persönlichen Alltag auf dem Spiel stehe.

Wofür konkret der Spielraum für ein bisschen mehr Öffnung vor dem 10. Mai genutzt werden soll, handelt die sozialdemokratische Minderheitsregierung nun mit den Parlamentsfraktionen aus. Die Vorstellungen der Parteien sind teilweise verschieden. Weit oben auf den Wunschlisten der Politiker stehen Freiheiten für kleine selbstständige Unternehmen, Zahnärzte, Friseure und die Gastronomie.