Liebäugeln mit den Linken: Daniel Günthers Ausflug in die Bundespolitik sorgte für reichlich Irritationen

19. Juni 2019, 21:32 Uhr

Kiel/Berlin | Mit dem Doppelinterview mit seinem Amtskollegen Bodo Ramelow von der Linkspartei in Thüringen hat sich Ministerpräsident Daniel Günther nicht nur Freunde gemacht. Seine Botschaft, dass die Zeiten der Ausgrenzung der SED-Nachfolgepartei vorbei sind, brachte ihm im Kieler Landeshaus den Spitznamen „Genosse Günther“ ein und Ärger mit dem CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Thüringen, Mike Mohring. Denn der war sichtlich angefasst wegen der Wahlkampf-Hilfe für seinen linken Konkurrenten – konnte man doch beim Lesen des Interviews den Eindruck gewinnen, Günther halte Ramelow für einen netten Menschen und die Linke für eine ganz normale Partei. „Ramelow schmeißt sich den CDU-Präsidenten so schnell an den Hals, so schnell können die gar nicht wegrennen“, beklagte Mohring vor laufender Kamera, ohne Günther beim Namen zu nennen.

Die Verstimmung in Thüringen sprach sich bis nach Kiel rum. Wohl weil er ein schlechtes Gewissen hatte – Mohring und Günther sind seit Jahren befreundet – hat das Nordlicht Kontakt aufgenommen und die Angelegenheit gerade gerückt. „Es ist alles wieder gut, die Sache ist aus der Welt, wir sind im Reinen“, sagte Günther gestern.

Welche Rolle dabei die CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer gespielt hat, darüber gibt es mehrere Versionen. Die eine lautet, dass die Saarländerin am Montag vor der Präsidiumssitzung Günther gehörig den Kopf gewaschen hat. Laut „Welt“ berichteten Präsidiumsmitglieder, der Schleswig-Holsteiner habe anschließend ganz „bedröppelt gewirkt“. Günther behauptet hingegen, das Interview habe in der Sitzung keine Rolle gespielt. Kritik sei nur von Jens Spahn gekommen, der zu Protokoll gab, er habe zur Linkspartei eine andere Auffassung als Günther.

Günthers Ausflug in die Bundespolitik war der erste nach monatelanger Zurückhaltung. Schon vor einem Jahr hatte er mit seiner Mahnung für Wirbel gesorgt, auf der Suche nach politischen Mehrheiten Scheuklappen abzulegen. Inzwischen gebe es auf regionaler Ebene zwischen Union und Linken ein „gutes Stück Normalisierung“.

Nun will sich Günther wieder um Baustellen im eigenen Land kümmern. Auf der To-do-Liste steht Wichtiges. Günther zählt auf: „Haushalt, Finanzausgleich, Kita-Reform, Digitalisierung und Uniklinikum“. Ganz abstinent wird der Landeschef in Sachen Bundespolitik aber wohl nicht bleiben. Schließlich werden in Berlin Dinge entschieden, die Auswirkungen auf den Norden haben, und dann geht es auch um die Ausrichtung der CDU. Da wird er wohl wieder ein Wörtchen mitreden wollen.Fotos: dpa/KH, via www.imago-images.de