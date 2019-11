Es hilft nur Freiwilligkeit

von Margret Kiosz

13. November 2019, 12:25 Uhr

Impflücken größer als bekannt

Selbst wenn einige Eltern im Jahr 2019 eher an Magie glauben als an wissenschaftliche Fakten und damit nicht nur ihren eigenen Nachwuchs gefährden, sondern die noch ungeimpften Babys in der Nachbarschaft – eine Impfpflicht führt nicht ans Ziel. Das Hauptproblem sind nämlich nicht Kleinkinder ohne ausreichenden Impfschutz, sondern junge Erwachsene. 20 Prozent pro Jahrgang wurden Anfang der 70er nicht geimpft. Hier helfen nur Freiwilligkeit und Aufklärung, damit alle ihren Impf- und Immunstatus kontrollieren. Wichtig ist dabei, dass Wissenschaftler mit offenen Karten spielen und Risiken, dort wo es sie gibt, richtig benennen.Von wirtschaftlichen Interessen geleitete Studien sind nur Wasser auf die Mühlen von Impfgegnern.

Wer die Impfquote bei Kindern ernsthaft erhöhen will, sollte nicht die große Keule schwingen, sondern impfkritischen Eltern Brücken bauen. Viele lehnen zwar den üblichen Mehrfach-Impfcocktail ab, sind aber bereit, im gesamtgesellschaftlichen Interesse den Masern-Pieks zu akzeptieren. Doch den gibt es nicht als Einzelimpfstoff. Das ist so, als würde man gezwungen, Fürst-Pückler-Eis zu essen, obwohl man nur Vanilleeis mag. Der Masern-Impfzwang wird dadurch zum Multi-Impfzwang. Das kann nicht im Sinne des Gesetzgebers sein.