Es fehlen 180 Parkplätze

Architekt Florian Betzler hat seine Vorstellungen zur Überplanung des Parkpalettengrundstücks vorgelegt / Heute Diskussion im Ausschuss

von Klaus Plath

18. Juni 2019, 16:00 Uhr

Uetersen | Florian Betzler, der Interesse an einer Überplanung des städtischen Parkpalettengrundstücks An der Klosterkoppel hat und mit dem laut Politikerbeschluss ein Anhandgabevertrag (nach juristischer Einschätzung ein Grunderwerbsvorvertrag) für die maximale Dauer von 18 Monaten geschlossen werden soll, hat einen überarbeiteten und an die aktuelle Grenzvermessung angepassten Entwurf vorgelegt. Der ist inzwischen von der Stadtplanung bewertet und als Grundlage zur Anhandgabevereinbarung an den Rechtsanwalt der Stadt weitergeleitet worden. Das ist einer Verwaltungsvorlage zu entnehmen, die heute Abend im Ausschuss für Bau und Verkehr diskutiert werden soll. Aus der Vorlage geht auch hervor, dass Betzler den Bau von sechs Wohnhäusern plant, die jeweils sechs Vollgeschosse plus ein Staffelgeschoss aufweisen. Geschaffen werden sollen damit zirka 110 bis 135 Wohneinheiten. 200 Stellplätze sind auf dem Grundstück platziert worden.

Die Stadt forderte im Zuge des Grundstückangebots mindestens 200 öffentlich nutzbare Parkplätze, da allein 94 Stellplätze auf der jetzigen öffentlichen Parkpalette durch Baulast oder Ablösevereinbarung gesichert sind und auch bei einem Neubau berücksichtigt werden müssen. Nach der aktuellen Stellplatzsatzung der Stadt Uetersen wären allein für angenommene 120 Wohneinheiten 180 Stellplätze für die künftigen Bewohner nachzuweisen. Die reduzierte Anzahl an Stellplätzen sei durch die Betzler Development GmbH & Co. KG bewusst erfolgt, heißt es in der Vorlage: Der Architekt habe der Stadt demzufolge eine Doppelnutzung der Stellplätze vorgeschlagen − tagsüber zeitlich begrenzt für die Öffentlichkeit, abends und nachts für die Mieter der Wohnungen.

Betzler hat angekündigt, noch einmal in den Dialog mit der Uetersener Selbstverwaltung treten zu wollen. Vor den Sommerferien wird das aber wohl nicht mehr möglich sein. Denn derzeit, hat Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD) unserer Zeitung mitgeteilt, sei Betzler ortsabwesend.