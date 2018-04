Dritte Auflage : Es dampft und pfeift „en miniature“: Die Uetersener Modellbahntage

Auch Schiffsmodelle sind am Samstag und Sonntag, 14. und 15. April, im Güterschuppen zu sehen.

von Klaus Plath

10. April 2018, 13:30 Uhr

Uetersen | Die dritten Uetersener Modellbahntage nahen. Eingeladen wird für Samstag und Sonntag, 14. und 15. April, in den Güterschuppen Uetersen an der Bahnstraße. Von jeweils 11 bis 17 Uhr werden mehrere Modellbahnanlagen und Schiffsmodelle zu sehen sein. Die Anlagen werden befahren. Zu jeder vollen Stunde dampft und pfeift es aus einer Lok. Im Außenbereich laden die Feldbahn und Draisinen zur Mitfahrt ein. Für das leibliche Wohl sorgt das Team des Eisenbahner-Cafés. Der Eintritt für Kinder beträgt einen Euro, Erwachsene sind mit zwei Euro dabei.

Bazillus Eisenbahn

Rund 30 Meter lang ist der Güterschuppen an der Bahnstraße. Er ist Domizil der Uetersener Eisenbahnfreunde, die in diesem mehrere Modelleisenbahnanlagen betreiben. Das digitale Zeitalter macht’s möglich: Eisenbahnen können sogar per Smartphone gesteuert werden. Einfach die passende App aufs Mobiltelefon laden und los geht der Spaß. So etwas interessiere auch Kinder und Jugendliche, sagt Rainer Cord von den Eisenbahnfreunden. Und genau die sollen während der 3. Uetersener Modellbahntage auf ihre Kosten kommen. Ebenso natürlich die Väter, die früher, als sie selbst Kinder waren, ebenfalls nicht loslassen konnten von ihrer Modellbahnanlage sowie die Mütter, die vom Bazillus Modelleisenbahn infiziert worden sind und nun nicht mehr loslassen mögen.

Früher ging’s analog vorwärts, heute wird alles digital gesteuert. Damit sind noch viel mehr Möglichkeiten gegeben. Viele davon werden während der Modellbahntage zu sehen sein. Neben den Mitgliedern des Uetersener Clubs werden Angehörige des „H0 Modellbauclubs Pinneberg“, die „Modellbaufreunde Tornesch“, die Schiffsmodelle präsentieren (unter anderem den Eisbrecher Stettin), Vertreter des „Modelleisenbahnclubs Horst-Elmshorn“, Eisenbahnfreunde aus Vaale (H0 spur), Thomas Rohwedder mit seiner H0e-Anlage und Peter Harden von der Arbeitsgemeinschaft „Spur 0“ anwesend sein.



Fahrten mit der Feldbahn und den Draisinen

Die Hausherren laden nicht nur in den Güterschuppen, sondern auch an die Gleise ein, auf denen, bei hoffentlich schönem Wetter, sowohl die Handhebel- als auch die Motordraisine bewegt werden sollen. Außerdem wird, etwas abseits des Geländes, die Feldbahn ihre Kreise ziehen. Überall können die Besucher mitfahren. Ein Extra-Fahrpreis wird nicht erhoben. Während im Eisenbahner-Café gemütlich gespeist und Kaffee & Kuchen genossen werden kann, dampft es draußen vor der Tür. Dort wird ein Grill aufgebaut, der Herzhaftes zur schmackhaften Reife werden lässt.

Das Fachsimpeln ist während des gesamten Wochenendes gewünscht und sowieso fester Bestandteil, wenn Modellbahnfreunde zusammenkommen. Da darf dann auch schon mal utopisch Klingendes wie eine Schwebebahn von Uetersen nach Tornesch vorgetragen werden. Das Modell gibt es schon. Es kann während der Modellbahntage im Güterschuppen bestaunt werden.