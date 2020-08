Es brennt bei der Feuerwehr

Gewerkschaft Verdi klagt über massive Nachwuchsprobleme, verlangt eine Erhöhung von Zulagen und bessere Aufstiegschancen

von Ove Jensen

13. August 2020, 13:51 Uhr

Kiel | Sie wollen ihrem Ärger Luft machen. Aus allen vier Berufsfeuerwehren des Landes sind gestern Vertreter zum Landtag nach Kiel gekommen, um auf ihre Nachwuchsprobleme hinzuweisen. „Personell steht uns das Wasser bis zum Hals“, sagt der Vorsitzende der Fachgruppe Feuerwehr der Gewerkschaft Verdi, Christian Muhs. Der Beruf des Feuerwehrmannes sei zwar immer noch attraktiv, aber eben für viele Menschen nicht mehr lukrativ genug. Schon jetzt sei es mindestens in den Feuerwehren Kiel und Lübeck schwierig, alle Stellen zu besetzen. „Wir bewegen uns an der Grenze der Unterbesetzung“, sagt Muhs.

Schuld sei der demografische Wandel und der Fachkräftemangel, ergänzt seine Kollegin Caroline Rohling, Personalratsvorsitzende der Berufsfeuerwehr Kiel. Denn wer zur Berufsfeuerwehr will, muss einen anderen Job gelernt haben. „Früher sind die Handwerker reihenweise zu uns gekommen, das gibt es jetzt nicht mehr so“, sagt Muhs. Denn deren Arbeitgeber würden alles dafür tun, ihre Leute zu halten. „Und nicht jeder Familienvater möchte noch eine jahrelange Ausbildung machen und dafür 1200 Euro im Monat bekommen“, sagt Rohling. Und die Feuwerwehr könne keine pesonellen Lücken verkraften. „Wir können einen Auftrag nicht wie ein Handwerksbetrieb nach hinten schieben. Wir müssen sofort raus.“

Muhs kritisiert vor allem, dass die Zulagen im mittleren Dienst, der mit rund 80 Prozent das Gros der Berufsfeuerwehren ausmacht, seit Jahren nicht erhöht worden sind und fordert auch mehr Ruhegeld. Es gebe nicht genügend Aufstiegsperspektiven, deshalb interessierten sich immer weniger Leute für den Job. Das erzählt er auch Finanzministerin Monika Heinold, die vor der Sitzung des Finanzausschusses, der das Besoldungsstrukturgesetz berät, zu den Demonstranten gekommen ist. Die Grünen-Politikerin nickt viel, will auch noch einmal das Gespräch mit den Gewerkschaften über eine mögliche Dynamisierung der Zulagen suchen, bleibt aber sonst knallhart. Alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst würden durch das neue Gesetz, das im August verabschiedet werden soll, in den kommenden beiden Jahren zusätzlich ein Prozent mehr Gehalt bekommen. Allerdings sieht Heinold bei den Pensionen keinen Spielraum, drückt das aber höflich aus: „Wir müssen bei zusätzlichen Belastungen der Pensionskassen sehr vorsichtig sein.“ In Zeiten von Corona seien die Landeskassen ohnehin sehr belastet und Schleswig-Holstein sei im Vergleich mit anderen Bundesländern eben nicht so gut aufgestellt.

Die Gewerkschafter hören sich das an, aber zufrieden kann sie das nicht machen. „Das Land lässt den mittleren Dienst im Regen stehen“, sagt Muhs. Schon jetzt sei es manchmal so, dass die Wachen in Lübeck sich gegenseitig aushelfen müssten, wenn es bei einem Einsatz mal personell eng werde, sagt Muhs. „Das geht eigentlich gar nicht, weil es dann woanders wieder neue Lücken gibt.“ Letztlich ist für den Brandschutz die Kommune verantwortlich, Städte mit über 80 000 Einwohnern müssen eine Berufsfeuerwehr stellen. Früher war das kein Problem, aber seit Jahren sinken die Bewerberzahlen, sagt Muhs für die Berufsfeuerwehr Lübeck. Als er vor 30 Jahren dort begonnen habe, habe es rund 450 Bewerber gegeben, zuletzt seien es 170 gewesen. Zwar theoretisch immer noch genug, um die 13 freien Stellen zu besetzen, aber bei den Eingangstests fielen viele durchs Rost, sagt Muhs. „Am Ende können wir froh sein, wenn genug qualifizierte Leute übrig bleiben.“

Die Hoffnung, dass das Land noch nachsteuert, will er nicht aufgeben – trotz der klaren Worte der Ministerin. „Die Feuerwehr muss wieder Luft zum Atmen bekommen“, sagt Muhs. Und: „Was sollen wir denn sonst machen? Wir können nur demonstrieren.“