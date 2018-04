Erstmals Frau als Guttempler-Vorsitzende

von shz.de

03. April 2018, 12:46 Uhr

Erstmalig in der fast 130-jährigen Geschichte des Guttempler-Landesverbandes hat eine Frau den Vorsitz. Inga Hansen (47, Foto) aus Büdelsdorf ist in einer Mitgliederversammlung in Kiel zur Vorsitzenden des Abstinenzverbandes gewählt worden. Nach über 20-jähriger Vorstandsarbeit hatte sich ihr Vorgänger, Hans-Jürgen Kain (69, Foto) aus Hohenwestedt im Kreis Rendsburg-Eckernförde, nicht zur Wiederwahl bereit erklärt – „um auch personell einen Verjüngungsprozess einzuleiten“, wie er mitteilte.

Die Guttempler informieren und helfen bei Alkohol- und anderen Suchtproblemen. Sie helfen nicht nur den Abhängigen, sondern auch deren Partnern, Kindern und Freunden. „Vertraulichkeit ist oberstes Gebot“, so Kain. „Sämtliche soziale Hilfen leisten die Mitglieder ehrenamtlich.“ Seit 2002 bieten die Guttempler das Suchthilfe-Nottelefon an. Unter der Nummer 01805-982855* können Hilfesuchende und ihre Angehörigen – wenn gewünscht auch anonym – an 365 Tagen rund um die Uhr telefonisch Kontakt aufnehmen.



> *14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz; www.guttempler-sh.de