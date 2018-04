Erstklässler: Rekord in Hamburg

von shz.de

02. April 2018, 19:31 Uhr

In Hamburg werden nach den Sommerferien den Anmeldungen zufolge 14 666 neue Erstklässler eingeschult. Das ist ein Anmelderekord, so die Schulbehörde gestern. 2017 waren es 14 253 neue Erstklässler. Trotz der in der Hansestadt geltenden freien Schulwahl bekommen demnach fast alle Erstklässler (95,2 Prozent) einen Platz in ihrer Wunschschule. An den 191 staatlichen Grundschulen und 13 Grundschulabteilungen der Stadtteilschulen werden insgesamt 694 erste Klassen mit durchschnittlich 21,1 Kindern eingerichtet (Vorjahr 21,5). Zum kommenden Schuljahr wird es außerdem 430 Vorschulklassen für 8801 Kinder geben. Das sind 23 zusätzliche Vorschulklassen bei 628 zusätzlichen Anmeldungen im Vergleich zum Vorjahr.