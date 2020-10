Erstes Grab für russischen Soldaten

zeitgeschichte Die Anfänge des Pinneberger Friedhofs im Kriegsjahr 1942 / Drei von 15 Hektar sind heute Grabfläche

29. Oktober 2020, 14:51 Uhr

Pinneberg | 9. August 1942. Kiew, das Zenit-Fußballstadion, das heutige Start Stadion. An diesem denkwürdigen Tag schlug hier die ukrainische Mannschaft FK Start Hitlers „Flakelf“ mit 5:3 Toren. Auch die Ordensfrau Edith Stein starb an diesem Tag im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Papst Johannes Paul II. sprach die Gottessucherin am 1. Mai 1987 in Köln als Märtyrerin selig, am 11. Oktober 1998 in Rom heilig. Der 9. August 1942 wird auch für die Geschichte des Pinneberger Stadtfriedhofs mit einem Ereignis stets in Verbindung gebracht werden: Die erste Beisetzung auf dem in diesem Kriegsjahr neu gegründeten Komplex für die letzte Ruhestätte – erste Pläne für den Friedhof fallen in das Jahr 1939 – galt einem russischen Kriegsgefangenen.

Die Genehmigung zur Errichtung eines Friedhofes erhielt die Stadt Pinneberg am 20. November 1939 vom Regierungspräsidenten in Schleswig. Der Friedhof – Park- und Waldfriedhof genannt – im Bereich Hogenkamp 34 a in Thesdorf zwischen Hogenkamp, Hohenbalk und Kirchensteig, misst eine Fläche von 15 Hektar. Friedhofsleiter Guido Roschlaub und sein Team sorgen ganzjährig für ein ansprechendes und anziehendes Erscheinungsbild.

Der Komplex ist ein Naturparadies für Mensch und Tier. Bienen- und Vogelarten, Fledermäuse und Schmetterlinge genießen dort ein unbeschwertes Dasein. Begründet durch die Tatsache, dass lediglich drei Hektar von 15 eigentliche Grabfläche sind. Seit dem Gründungsjahr wurden laut Roschlaub bis heute auf dem 78 Jahre alten Friedhof etwa 18 000 Beisetzungen registriert. Davon existieren, so der Friedhofsverwalter, heute etwa 9000 Gräber – Urnen-Naturgräber, das anonyme Feld seit 1987, das Urnenfeld der Ordnungsbehörde im südlichen Randbereich des Neuen Friedhofs seit 2008, Erdrasengräber, pflegefreie Gräber, Soldaten- und Kindergräber. In der Friedhofshistorie heißt es: „Noch während des Krieges wurde das Soldatenfeld angelegt. Hier fanden 167 Angehörige aller Truppenteile, auch Angehörige ausländischer Truppen, ihre letzte Ruhe. Dieses Ruherecht ist unauflöslich, das heißt, es besteht ewig. Dieses Feld wurde mehrmals umgestaltet. Zuerst gab es Holzkreuze, dann Jura-Marmor und seit 1993 Grabmale aus portugiesischem Granit, die gegen Witterungseinflüsse widerstandsfähiger sind. Im Ostfeld wurden Fremdarbeiter und ihre zum Teil in Deutschland geborenen Kinder beigesetzt. 34 Personen fanden hier ihre ewige Ruhe.“

Ob seiner Ausdehnung und Vielfalt wird der Pinneberger Friedhof im Volksmund schon mal Klein-Ohlsdorf genannt. Zum Service gehört selbstverständlich auch eine Kapelle mit heute für bis zu 120 Trauergäste. In den Anfängen diente eine alte Baracke als Kapelle. Fünf Jahre nach Beginn des Friedhofbetriebs beschlossen die Gemeindevertreter von Pinneberg am 24. März 1947, die Planung einer Friedhofskapelle – inklusive Ausschreibung eines Wettbewerbs – zu beginnen. „Ende 1947 stand der Gewinner dieses Wettbewerbs fest“, heißt es in der Chronik. „Es war der Pinneberger Architekt Klaus Groth. Sein Ehrengrab befindet sich in der Nähe der Kapelle auf dem Stadtfriedhof. Das Geld war knapp, trotzdem wurde das Projekt schließlich gestemmt: Am 23. März 1957 wird die neue Friedhofskapelle eingeweiht. Die vordere Stirnwand der Trauerhalle ziert eine vom Künstlerehepaar Heine-Everding geschaffene keramische Plastik mit dem Symbol „Saat und Ernte“.

Zu einer würdevollen Beerdigungs-Zeremonie gehört auch der Klang einer Orgel. Das Instrument wurde im Jahre 1962 eingebaut. Sie besteht aus 676 Pfeifen, davon sind 30 aus Mahagoni, die restlichen aus einer Zinnlegierung. Die größte Pfeife misst 2,50 Meter.